«Матч ТВ» покажет матч «Локомотив» — «Зенит»
В субботу, 5 мая, в главном матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» принимает на своем поле «Зенит» из
В субботу, 5 мая, в главном матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» принимает на своем поле «Зенит» из
Победа в гостях над лидером чемпионата позволит подопечным Роберто Манчини продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов и постараться спасти сезон. Ведь после ничьей с ЦСКА в предыдущем туре они лишились даже математических шансов на титул и сейчас идут в турнирной таблице только четвертыми.
«Локо» в последних встречах не радует своих поклонников игрой и результатами: за двумя домашними нулевыми ничьими (с «Уфой» и «Ахматом») последовало гостевое поражение от «Краснодара» (0:2). А серия без голов уже затянулась на 288 минут… И только неуверенное выступление на том же отрезке главных конкурентов оставило команду Юрия Семина безоговорочным лидером чемпионата.
Даже неудача железнодорожников в матче с
«Зениту» победа нужна как воздух. Любой другой исход — и о Лиге чемпионов можно забыть. Реальной станет перспектива занять в итоге лишь пятое место, впервые за десять лет не попав в число призеров чемпионата!
«Матч!» приглашает вас посмотреть встречу в Черкизове, «обвязанную» мнениями экспертов, выводами и
Начало матча в 16.30 мск.