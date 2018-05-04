«Матч ТВ» покажет матч «Локомотив» — «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Победа в гостях над лидером чемпионата позволит подопечным Роберто Манчини продолжить борьбу за путевку в Лигу чемпионов и постараться спасти сезон. Ведь после ничьей с ЦСКА в предыдущем туре они лишились даже математических шансов на титул и сейчас идут в турнирной таблице только четвертыми.

«Локо» в последних встречах не радует своих поклонников игрой и результатами: за двумя домашними нулевыми ничьими (с «Уфой» и «Ахматом») последовало гостевое поражение от «Краснодара» (0:2). А серия без голов уже затянулась на 288 минут… И только неуверенное выступление на том же отрезке главных конкурентов оставило команду Юрия Семина безоговорочным лидером чемпионата.

Даже неудача железнодорожников в матче с сине-бело-голубыми не позволит никому из соперникам их догнать, и перед заключительным туром судьба золотых медалей все равно будет в руках «Локо». Но как же приятно, наверное, добыть победу, а с ней и титул на родном стадионе в очном поединке с главным предсезонным фаворитом!

«Зениту» победа нужна как воздух. Любой другой исход — и о Лиге чемпионов можно забыть. Реальной станет перспектива занять в итоге лишь пятое место, впервые за десять лет не попав в число призеров чемпионата!

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