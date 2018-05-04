Более 2 тысяч болельщиков «Зенита» ожидается на матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более двух тысяч болельщиков
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более двух тысяч болельщиков
Матч, в котором «Локомотив» может обеспечить себе победу в чемпионате, состоится в Москве на «РЖД-Арене» в субботу, 5 мая. На стадионе, которая вмещает более 27 тысяч зрителей, ожидается аншлаг.
«Согласно последней информации, на матче ожидается немногим более двух тысяч организованных болельщиков «Зенита», — сообщил Мейтин.
За два тура до конца сезона «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. На втором месте располагается московский «Спартак», который набрал 53 очка. На третьем — ЦСКА с 52 очками. «Зенит» идет четвертым с 50 очками.