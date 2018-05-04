Более 2 тысяч болельщиков «Зенита» ожидается на матче с «Локомотивом»

Матч, в котором «Локомотив» может обеспечить себе победу в чемпионате, состоится в Москве на «РЖД-Арене» в субботу, 5 мая. На стадионе, которая вмещает более 27 тысяч зрителей, ожидается аншлаг.

«Согласно последней информации, на матче ожидается немногим более двух тысяч организованных болельщиков «Зенита», — сообщил Мейтин.