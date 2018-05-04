Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Дана Борисова воссоединилась с 10-летней дочерью
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
21:45
Амьен
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
5.05
СКА-Хабаровск
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
5.05
Тосно
Динамо М
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Кремль прокомментировал «массовое бегство» россиян в США
Кипр попросил Москву о помощи
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Дудь и Собчак высмеяли интервью Машкова
Дочь Веры Глаголевой подозревают в анорексии
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
9«Ливерпуль» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
17:26 (мск), источник: ТАСС

Более 2 тысяч болельщиков «Зенита» ожидается на матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Более двух тысяч болельщиков санкт-петербургского «Зенита» ожидается на матче 29-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом». Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Матч, в котором «Локомотив» может обеспечить себе победу в чемпионате, состоится в Москве на «РЖД-Арене» в субботу, 5 мая. На стадионе, которая вмещает более 27 тысяч зрителей, ожидается аншлаг.

«Согласно последней информации, на матче ожидается немногим более двух тысяч организованных болельщиков «Зенита», — сообщил Мейтин.

За два тура до конца сезона «Локомотив» лидирует в турнирной таблице с 57 очками. На втором месте располагается московский «Спартак», который набрал 53 очка. На третьем — ЦСКА с 52 очками. «Зенит» идет четвертым с 50 очками.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Доходились: россиян не пустили на ЧМ из-за Чегина
Клуб НХЛ «Вашингтон» подписал контракт с российским вратарем
Класико на «Камп Ноу» и Конте против Клоппа: анонс игры выходных
«Локомотив» продлил контракт с Сёминым
«Локо» или «Спартак»: как красно-белым сохранить титул
Красота дня. Восхитительные спутницы хоккеистов сборной России
Эксперты назвали фаворита ЧМ-2018 по хоккею
Новости
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь