«Локомотив» — «Зенит». Манчини взял на выезд 19 игроков

Меры безопасности на матче чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» будут повышенными

Защитник Бранислав Иванович пропустит игру из-за травмы, а полузащитник Эмилиано Ригони дисквалифицирован за перебор желтых карточек.

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится на «РЖД-Арене» 5 мая и начнется в 16:30. В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России впервые с 2004 года.