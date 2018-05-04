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18:26 (мск), источник: Советский спорт

«Локомотив» — «Зенит». Манчини взял на выезд 19 игроков

Петербургский «Зенит» объявил имена игроков, которые отправились в Москву на матч 29-го тура РФПЛ против «Локомотива».

Источник: РИА "Новости"

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Никита Гойло.

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Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Никита Каккоев, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин.

Полузащитники: Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Дмитрий Плетнев.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Защитник Бранислав Иванович пропустит игру из-за травмы, а полузащитник Эмилиано Ригони дисквалифицирован за перебор желтых карточек.

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» состоится на «РЖД-Арене» 5 мая и начнется в 16:30. В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России впервые с 2004 года.

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