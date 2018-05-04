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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локо» или «Спартак»: как красно-белым сохранить титул?

До окончания чемпионата России остается всего два тура. «CЭ» о главных интригах финиша.

Источник: Спорт-Экспресс

КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ?

Претенденты: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА
Календарь оставшихся матчей:
«Локомотив»: «Зенит» (д), «Арсенал» (г)
«Спартак»: «Ростов» (д), «Динамо» (д)
ЦСКА: «Арсенал» (д), «Анжи» (д).

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Бесспорным фаворитом выглядит «Локомотив». Команде достаточно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся встречах или ни разу в них не проиграть. Однако календарь у «Локо» не из простых.

«Зенит», с которым «Локо» играть уже в ближайшем туре, не кажется легкопроходимым соперником. А «Арсенал» в Туле не смогли обыграть ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Краснодар». Лишь «Спартак» стал единственной командой из лидирующей группы, кто смог увезти из Тулы три очка.

В случае осечек железнодорожников именно красно-белые станут главным претендентом на чемпионство. Если «Спартак» одержит победы, а «Локомотив» не наберет два очка, то чемпион России отстоит титул.

Теоретические шансы на золото имеют и армейцы. Но им необходимо дождаться не только двух поражений «Локомотива», но и осечки «Спартака».
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КТО ПОПАДЕТ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ НАПРЯМУЮ?

Претенденты: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар»
Календарь оставшихся матчей:
«Локомотив»: «Зенит» (д), «Арсенал» (г)
«Спартак»: «Ростов» (д), «Динамо» (д)
ЦСКА: «Арсенал» (д), «Анжи» (д)
«Зенит»: «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д)
«Краснодар»: «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д).

Железнодорожникам надо очень постараться, чтобы не попасть в Лигу чемпионов напрямую (т.е. занять место ниже второго). Для этого подопечным Семина необходимо проиграть оба матча, а «Спартаку» и ЦСКА — одержать победы в оставшихся встречах.

Борьба же за вторую путевку развернется между московскими клубами. С одной стороны, у «Спартака» на очко больше, с другой — у армейцев несколько проще календарь.

Способны ли «Зенит» и «Краснодар» вмешаться? Для этого необходимы поражения и ЦСКА, и «Спартака». А в это верится с трудом.
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КТО ПОЛУЧИТ ПУТЕВКУ В КВАЛИФИКАЦИЮ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ?

Претенденты: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар»
Календарь оставшихся матчей:
«Спартак»: «Ростов» (д), «Динамо» (д)
ЦСКА: «Арсенал» (д), «Анжи» (д)
«Зенит»: «Локомотив» (г), «СКА-Хабаровск» (д)
«Краснодар»: «СКА-Хабаровск» (г), «Рубин» (д).

«Локомотив» уже в Лиге чемпионов. Как минимум в квалификационном раунде. Для того, чтобы гарантировать себе место в тройке, и «Спартаку», и ЦСКА необходимо набирать четыре очка.

В этом случае «Зенит» и «Краснодар» уже не смогут догнать по очкам красно-белых. «Быки», даже если догонят ЦСКА, будут ниже армейцев за счет личных встреч (0:1, 1:2). «Зенит» по личным встречам красно-синим не уступает (0:0, 0:0), но будет ниже за счет общего количества побед. Существует невероятный вариант, когда у четырех команд будет по 56 очков, но и в этом случае «Спартак» и ЦСКА будут выше конкурентов.

Что касается «Зенит» и «Краснодара», то ситуация такая же, как и в битве за вторую строчку. Необходимы поражения конкурентов.

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КТО ЗАЦЕПИТСЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ПУТЕВКУ В ЕВРОКУБКИ?

Претенденты: «Уфа», «Арсенал», «Урал», «Рубин», «Ахмат», «Динамо», «Ростов»
Календарь оставшихся матчей:
«Уфа»: «Рубин» (г), «Тосно» (д)
«Арсенал»: ЦСКА (г), «Локомотив» (д)
«Урал»: «Амкар» (д), «Ростов» (г)
«Рубин»: «Уфа» (д), «Краснодар» (г)
«Ахмат»: «Анжи» (г), «Амкар» (г)
«Динамо»: «Тосно» (г), «Спартак» (г)
«Ростов»: «Спартак» (г), «Урал» (д).

Состав участников финала Кубка России, победитель которого получит возможность сыграть в Лиге Европы, в этом году получился неожиданным. При этом, и у «Тосно», и у «Авангарда» существуют определенные финансовые сложности, которые могут не позволить сыграть в еврокубках даже в случае победы. Если финансовый фэйр-плэй будет беспощаден, то шестая команда чемпионата России займет место победителя Кубка России в Лиге Европы. При условии, конечно же, отсутствия такого же рода проблем.

Пока фаворитом выглядит «Уфа». У команды Семака не только промежуточное лидерство, но и в сравнении со многими преследователями более простой календарь.

Очевидно, что на многие вопросы ответ даст ближайший тур, в особенности матч «Рубин» — «Уфа».

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КТО ПОПАДЕТ В СТЫКИ?

Претенденты: «Урал», «Рубин», «Ахмат», «Динамо», «Ростов», «Амкар». «Анжи», «Тосно».
Календарь оставшихся матчей:
«Урал»: «Амкар» (д), «Ростов» (г)
«Рубин»: «Уфа» (д), «Краснодар» (г)
«Ахмат»: «Анжи» (г), «Амкар» (г)
«Динамо»: «Тосно» (г), «Спартак» (г)
«Ростов»: «Спартак» (г), «Урал» (д)
«Амкар»: «Урал» (г), «Ахмат» (д)
«Анжи»: «Ахмат» (д), ЦСКА (г)
«Тосно»: «Динамо» (д), «Уфа» (г).

Судьба одного места в стыковых матчах может решиться уже в ближайшем туре. Если «Амкар» проиграет в гостях «Уралу», то может смело готовиться к играм с командой ФНЛ — даже теоретически он не сможет догнать ни «Ростов», ни «Динамо» из-за личных встреч. А вот если пермяки одержат победу, то перед последним туром здесь может сложиться крайне запутанная ситуация.

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КТО ВЫЛЕТИТ НАПРЯМУЮ?

Претенденты: «Анжи», «Тосно»
Календарь оставшихся матчей:
«Анжи»: «Ахмат» (д), ЦСКА (г)
«Тосно»: «Динамо» (д), «Уфа» (г).

Одна команда уже определилась. Это «СКА-Хабаровск». Кто станет вторым неудачником, решают между собой в заочном споре «Анжи» и «Тосно».

У «Анжи» преимущество в личных встречах. Набрать очки в последнем туре против ЦСКА в гостях представляется крайне сложной задачей, а потому встреча с «Ахматом» становится для махачкалинцев ключевой. У «Тосно», кажется, шансов меньше. Дело не в календаре — на весеннем отрезке чемпионата финалисты Кубка смогли одолеть только совсем уж слабый «СКА-Хабаровск», да сыграть ничью с «Уралом» дома. В остальных матчах футболисты «Тосно» неизменно проигрывали.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ

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