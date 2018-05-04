Президент «Анжи» Кадиев дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России по футболу

«По вопросу поведения президента “Анжи” Кадиева. Мы уже полгода назад рассматривали такой вопрос, тогда дисквалифицировали его на два матча и оштрафовали на 30 тыс. рублей. В связи с повторением инцидента — дисквалификация на четыре матча и штраф 100 тыс. Он не может присутствовать как официальное лицо на стадионе, пропустит две игры в этом сезоне и две — в следующем или в раунде стыковых матчей», — сказал Андреев.
Кадиев после матча 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который прошел 21 апреля в Каспийске и завершился победой гостей со счетом 1:0, нецензурно выражался в подтрибунных помещениях, что попало в трансляцию встречи на телеканале «Наш футбол». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС через исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева передал дело Кадиева в комитет по этике.
«Анжи» после 28 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.