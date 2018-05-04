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16:49 (мск), источник: ТАСС

Президент «Анжи» Кадиев дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России по футболу

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал президента махачкалинского «Анжи» Османа Кадиева на четыре матча чемпионата страны, а также оштрафовал его на 100 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Семен Андреев.

«По вопросу поведения президента “Анжи” Кадиева. Мы уже полгода назад рассматривали такой вопрос, тогда дисквалифицировали его на два матча и оштрафовали на 30 тыс. рублей. В связи с повторением инцидента — дисквалификация на четыре матча и штраф 100 тыс. Он не может присутствовать как официальное лицо на стадионе, пропустит две игры в этом сезоне и две — в следующем или в раунде стыковых матчей», — сказал Андреев.

Кадиев после матча 27-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», который прошел 21 апреля в Каспийске и завершился победой гостей со счетом 1:0, нецензурно выражался в подтрибунных помещениях, что попало в трансляцию встречи на телеканале «Наш футбол». Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС через исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева передал дело Кадиева в комитет по этике.

«Анжи» после 28 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

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