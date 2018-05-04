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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА поздравил Слуцкого с 47-летием

ЦСКА в своём «твиттере» поздравил бывшего наставника команды Леонида Слуцкого с днём рождения.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 4 мая, российскому специалисту исполняется 47 лет.

«Поздравляем с днём рождения одного из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА Леонида Слуцкого!» — говорится в сообщении ЦСКА.

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Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством «армейцы» трижды становились чемпионами России и по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

По окончании нынешнего сезона Слуцкий займёт пост главного тренера «Витесса».

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