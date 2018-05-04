Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
ЦСКА поздравил Слуцкого с 47-летием
ЦСКА в своём «твиттере» поздравил бывшего наставника команды Леонида Слуцкого с днём рождения.
ЦСКА в своём «твиттере» поздравил бывшего наставника команды Леонида Слуцкого с днём рождения.
Сегодня, 4 мая, российскому специалисту исполняется 47 лет.
«Поздравляем с днём рождения одного из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА Леонида Слуцкого!» — говорится в сообщении ЦСКА.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством «армейцы» трижды становились чемпионами России и по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны.
По окончании нынешнего сезона Слуцкий займёт пост главного тренера «Витесса».