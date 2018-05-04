ЦСКА поздравил Слуцкого с 47-летием

Сегодня, 4 мая, российскому специалисту исполняется 47 лет. «Поздравляем с днём рождения одного из самых титулованных тренеров в истории ЦСКА Леонида Слуцкого!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством «армейцы» трижды становились чемпионами России и по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны.



По окончании нынешнего сезона Слуцкий займёт пост главного тренера «Витесса».