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«Локомотив» продлил контракт с Сёминым
«Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым, сообщает Sport24.
«Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым, сообщает Sport24.
Со специалистом подписан контракт по схеме 1+1. Официально о заключении соглашения будет объявлено позже сегодня, 4 мая. Опция продления контракта на год вступит в силу в случае, если в следующем сезоне «Локомотив» под руководством Сёмина сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов и успешно выступить в Кубке России.
В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице российской