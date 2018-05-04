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13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» продлил контракт с Сёминым

«Локомотив» продлил соглашение с главным тренером команды Юрием Сёминым, сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Со специалистом подписан контракт по схеме 1+1. Официально о заключении соглашения будет объявлено позже сегодня, 4 мая. Опция продления контракта на год вступит в силу в случае, если в следующем сезоне «Локомотив» под руководством Сёмина сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов и успешно выступить в Кубке России.

В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В случае победы в матче 29-го тура чемпионата с «Зенитом», который состоится завтра, 5 мая, в Москве, «железнодорожники» гарантируют себе чемпионский титул.

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