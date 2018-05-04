«Локомотив»: Все билеты на матч с «Зенитом» проданы, аншлаг обеспечен

«По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч “Локомотив” — “Зенит” проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждёт интересная предматчевая программа», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» состоится 5 мая в Москве. В случае победы «железнодорожники» обеспечат себе титул чемпионов страны.