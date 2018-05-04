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Бывший тренер «Крымтеплицы» станет помощником Мусаева в «Краснодаре»
Бывший главный тренер молодёжной команды «Крымтеплицы» Артур Оленин получил предложение от «Краснодара».
Бывший главный тренер молодёжной команды «Крымтеплицы» Артур Оленин получил предложение от «Краснодара».
Как сообщает «Крымский спорт», 48-летний специалист принял предложение войти с нового сезона в тренерский штаб Мурада Мусаева в стане «быков».
Оленин уже ранее работал с Мусаевым в юношеских и молодёжной командах краснодарского клуба. Мусаев был назначен на пост и.о. главного тренера «Краснодара» после отставки Игоря Шалимова.
Под руководством 34-летнего специалиста «горожане» провели в РФПЛ четыре матча, в которых одержали три победы и один раз проиграли.