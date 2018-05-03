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3 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Локо» предложит новый контракт Семину с зарплатой в 2 миллиона евро в год

«Локомотив» до конца мая может подписать новый контракт с главным тренером команды Юрием Семиным.

Источник: Спорт-Экспресс

Окончательное решение остается за советом директоров клуба, заседание которого пройдет 28 или 29 мая.

«Контракт Семину будет предложен на один год с возможностью пролонгации еще на сезон. Заработная плата составит около 2 миллионов евро в год. Президент клуба Илья Геркус продолжит работу в рамках действующего контракта с клубом», — сообщил «СЭ» источник, близкий к «Локомотиву». (Сергей ЕГОРОВ).

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