От «Локо» до «быков»: многоуровневая развязка
Уже сейчас, за два тура до финиша, можно утверждать, что чемпионат-2017/18 получился самым интересным если и не за всю историю, то по крайней мере за
Уже сейчас, за два тура до финиша, можно утверждать, что чемпионат-2017/18 получился самым интересным если и не за всю историю, то по крайней мере за
Играть осталось всего ничего, а ни одна из турнирных интриг до сих пор не разрешилась.
Прямой вылет в ФНЛ и вторая стыковая вакансия — тоже тайны, покрытые мраком. А не оступись в полуфинале Кубка «Спартак», толкотня локтями шла бы и за шестую еврокубковую позицию (кстати, она еще может стать таковой — если победитель кубкового финала — «Авангард» или «Тосно» — не пройдет лицензирование УЕФА). Ничего подобного, кажется, еще не бывало.
Впрочем, здесь нет ни малейшего намека, будто уровень
ЛОКОМОТИВ
Три игры без забитых мячей, два очка из девяти — и чемпионский перрон, до которого, казалось, уже рукой подать, неожиданно тронулся и начал отъезжать от поезда. Это не обман зрения: выяснилось вдруг, что «Локомотиву» ничуть не легче достичь заветной суммы очков (сначала было 61, потом 60, теперь уже 59), чем далековато, по меркам двух туров, отстающим от него «Спартаку» и ЦСКА.
Захромал Ману Фернандеш — вышли из обихода цирковые этюды с мячом и пушечные удары
Тут еще эта пятая колонна, о которой Юрий Семин и не заикнулся бы, справляйся он с ситуацией.
Заодно назначив стрелочника на случай, если чемпионство «Локомотиву» обломится. Понимая, что иначе все стрелки укажут на самого Семина.
Пятые колонны, пятое колесо в московской телеге, пятое место — задача «Локомотива» на этот сезон, многократно перевыполненная.
СПАРТАК
Непредсказуемость
ЦСКА
Не устаю нахваливать Виктора Гончаренко, который, оперируя минимальным числом игроков, тащит и тащит команду вверх, выжимает максимум из уже вроде бы выжатых игроков и заботливо растит — не без крепкого словца, конечно, но куда без него в воспитании — молодежь. Подвела Гончаренко, как мне видится, некоторая неопытность: он впервые пробился в
Прежде ЦСКА, складывалось впечатление, старался уклониться от борьбы на два фронта, сберечь силы для чемпионата. А сейчас, с одной стороны, есть блестящая победа над «Лионом», выход в четвертьфинал и достойный матч с «Арсеналом» — с другой, упущенный
ЗЕНИТ
Ходят разговоры, что Роберто Манчини покидает Петербург, и эта весть раскрепостила игроков, долго не понимавших, чего от них требуют и что ждет в дальнейшем.
Если это так, трудно понять, чему тут радоваться, ведь на будущий год все повторится — кадровая политика клуба в отношении тренеров не изменится. Не Манчини, так Манческу,
Способных и готовых конструировать команду, исходя из реалий, а не из своих бурных фантазий, и использовать всех футболистов по прямому назначению и на полную катушку, а не как заплаты в микросхемах.
КРАСНОДАР
Одну глобальную проблему южане уже решили, буквально на ходу. Мурад Мусаев за неполный месяц научил «быков» справляться с лидерами чемпионата России, чего у них не получалось целый год. Как попутно выяснилось, по составу и игровым характеристикам «Краснодар» вовсе даже и не уступает конкурентам и вполне мог ввязаться в спор за чемпионство, сколько бы ни доказывал обратное Игорь Шалимов.
Жаль, что медальные перспективы и очередная возможность прорыва в Лигу чемпионов, судя по всему, упущены безвозвратно: слишком много невероятностей должно сойтись для того, чтобы «Краснодар» финишировал в тройке. Но за последний отрезок сезона он заслуживает наивысших оценок, а переиграть Мусаева и его команду смогли только неудержимые армейцы Гончаренко.
Евгений Зырянкин