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22:39 (мск), источник: Советский спорт

От «Локо» до «быков»: многоуровневая развязка

Уже сейчас, за два тура до финиша, можно утверждать, что чемпионат-2017/18 получился самым интересным если и не за всю историю, то по крайней мере за долгое-долгое время.

Источник: Советский спорт

Играть осталось всего ничего, а ни одна из турнирных интриг до сих пор не разрешилась. По-прежнему не ясно, кто станет чемпионом, как распределятся места в пятерке и вакансии в еврокубках, кто начнет новый сезон квалификацией Лиги Европы, а кто — подготовкой к групповому этапу Лиги чемпионов.

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Прямой вылет в ФНЛ и вторая стыковая вакансия — тоже тайны, покрытые мраком. А не оступись в полуфинале Кубка «Спартак», толкотня локтями шла бы и за шестую еврокубковую позицию (кстати, она еще может стать таковой — если победитель кубкового финала — «Авангард» или «Тосно» — не пройдет лицензирование УЕФА). Ничего подобного, кажется, еще не бывало.

Впрочем, здесь нет ни малейшего намека, будто уровень премьер-лиги растет и класс команд повышается. Не надо сравнивать белое со сладким. В чемпионатах Англии и Испании — несомненно, выдающихся по качеству — практически все, за малым исключением, давно понятно, но это не принижает их статус. А битва за каждый метр таблицы бывает в любом первенстве города, района, области — совершенно без связи с мастерством их участников. Надо просто понимать: интересный турнир и классный турнир — вещи самодостаточные, не взаимозависимые. Поэтому ничто не мешает нам восхищаться нынешним чемпионатом и его невероятными сюжетами, даже если качество футбола порой навевает сарказм или зевоту, а претенденты на золото и еврокубки — как у классика: несчастливы каждый по-своему.

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ЛОКОМОТИВ

Три игры без забитых мячей, два очка из девяти — и чемпионский перрон, до которого, казалось, уже рукой подать, неожиданно тронулся и начал отъезжать от поезда. Это не обман зрения: выяснилось вдруг, что «Локомотиву» ничуть не легче достичь заветной суммы очков (сначала было 61, потом 60, теперь уже 59), чем далековато, по меркам двух туров, отстающим от него «Спартаку» и ЦСКА. Куда-то подевалась осенняя ухарская прыть, с которой лидер, задорным настроением и легкостью бытия напоминавший в те дни не бронепоезд вовсе, а паровозик из Ромашково, отплясывал с мячом и грузил соперникам голы, как уголь в товарные вагоны.

Захромал Ману Фернандеш — вышли из обихода цирковые этюды с мячом и пушечные удары из-за штрафной. Замерз Джефферсон Фарфан — лишились наконечника контратаки. Занервничали, почуяв золото, братья-эквилибристы Миранчуки — не стало тончайших комбинаций. Нехватка в Краснодаре Ведрана Чорлуки обнажила новую напасть: защита без него сама нуждается в защите. Куда ни ткни, в общем… А впереди злой «Зенит» — и выезд в Тулу, давно переставший быть увеселительным.

Тут еще эта пятая колонна, о которой Юрий Семин и не заикнулся бы, справляйся он с ситуацией.

Очевидно, конфликт с президентом клуба Ильей Геркусом зашел настолько далеко и по-настоящему мешает жить и работать, что тренер не выдержал, проговорился.

Заодно назначив стрелочника на случай, если чемпионство «Локомотиву» обломится. Понимая, что иначе все стрелки укажут на самого Семина.

Пятые колонны, пятое колесо в московской телеге, пятое место — задача «Локомотива» на этот сезон, многократно перевыполненная. Какие-то дурацкие «пятерки». Гораздо лучше финишировать на 5. А потом уже разбираться, у какой из колонн золотое сечение.

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СПАРТАК

Непредсказуемость пока-еще-чемпиона позволяет запросто напророчить ему какое угодно итоговое положение в диапазоне от 1 до 5. Причем шанс на сохранение титула, со стороны кажется, абсолютно равен шансу вообще не попасть в Лигу чемпионов. Клубный совет директоров тысячу раз прав, поддержав Массимо Карреру после серии неудач (и, не исключено, в тихо тлеющей ссоре с ведущими игроками). Этим он дал понять, прежде всего футболистам, что руководство поддерживает тренера, а не их и в случае итоговой неудачи первыми на экзекуцию вызовут вовсе не Карреру. Иначе говоря — и перекидывая мост от «Локомотива» — в «Спартаке» заранее всех предупредили, что клуб опирается только на четыре колонны. Вроде бы подействовало: в Перми красно-белые выглядели совсем не так, как в Екатеринбурге, — подтянулись, сосредоточились, настроились. Такой «Спартак» не даст догнать себя армейцам и может еще уцепиться за «Локомотив». Вопрос лишь в том, надолго ли «Спартак» (теперь без неожиданно покинувшего штаб Карреры Романа Пилипчука) — такой.

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ЦСКА

Не устаю нахваливать Виктора Гончаренко, который, оперируя минимальным числом игроков, тащит и тащит команду вверх, выжимает максимум из уже вроде бы выжатых игроков и заботливо растит — не без крепкого словца, конечно, но куда без него в воспитании — молодежь. Подвела Гончаренко, как мне видится, некоторая неопытность: он впервые пробился в плей-офф еврокубка и не учел нагрузку, выпадающую на ребят.

Прежде ЦСКА, складывалось впечатление, старался уклониться от борьбы на два фронта, сберечь силы для чемпионата. А сейчас, с одной стороны, есть блестящая победа над «Лионом», выход в четвертьфинал и достойный матч с «Арсеналом» — с другой, упущенный из-за этого реальный шанс побороться за золото (не будь четвертьфинала с его колоссальным расходом сил и нервов, армейцы вряд ли уступили бы «Динамо» и потеряли очки в Уфе).

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ЗЕНИТ

Ходят разговоры, что Роберто Манчини покидает Петербург, и эта весть раскрепостила игроков, долго не понимавших, чего от них требуют и что ждет в дальнейшем.

Если это так, трудно понять, чему тут радоваться, ведь на будущий год все повторится — кадровая политика клуба в отношении тренеров не изменится. Не Манчини, так Манческу, Манчиш-Боаш, Манчетти — ты как хочешь это назови. Люди с другим менталитетом, из другой футбольной культуры, которую можно пересадить на нашу почву только вместе с игроками мирового уровня — а они в Россию сейчас не поедут (не считать же таковым Леандро Паредеса), да и среди россиян их почти не осталось.

Непонятно, почему в «Зените» упрямо не хотят испытать в деле кого-нибудь из наших специалистов.

Способных и готовых конструировать команду, исходя из реалий, а не из своих бурных фантазий, и использовать всех футболистов по прямому назначению и на полную катушку, а не как заплаты в микросхемах.

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КРАСНОДАР

Одну глобальную проблему южане уже решили, буквально на ходу. Мурад Мусаев за неполный месяц научил «быков» справляться с лидерами чемпионата России, чего у них не получалось целый год. Как попутно выяснилось, по составу и игровым характеристикам «Краснодар» вовсе даже и не уступает конкурентам и вполне мог ввязаться в спор за чемпионство, сколько бы ни доказывал обратное Игорь Шалимов.

Жаль, что медальные перспективы и очередная возможность прорыва в Лигу чемпионов, судя по всему, упущены безвозвратно: слишком много невероятностей должно сойтись для того, чтобы «Краснодар» финишировал в тройке. Но за последний отрезок сезона он заслуживает наивысших оценок, а переиграть Мусаева и его команду смогли только неудержимые армейцы Гончаренко.

Удивительный, в общем и целом, сезон. В котором нас ждет целая коллекция удивительных развязок.

Евгений Зырянкин

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