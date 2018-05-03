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22:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Ребров: «Локо» сейчас не позавидуешь

Вратарь «Спартака» Артем Ребров, который в четверг стал гостем конкурса «Мисс «Спартак"-2018» (он прошел на «Открытие Арене»), рассказал о последних новостях в команде, выразил мнение о лидерстве «Локомотива», а также сообщил, что в финале Лиге чемпионов будет болеть за «Ливерпуль».

Источник: Спорт-Экспресс

ЖЕНА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО Я НА «МИСС «СПАРТАК»

— Насколько такие мероприятия интересны для вас?

— Это вносит какое-то разнообразие в жизнь. Мы больше привыкли встречаться на футбольном поле, на стадионе в день игр особо с людьми не из команды особо не пообщаешься. А здесь неформальная обстановка, можно поговорить.

— На тренировки в конце сезона как-то по-особому едите, ведь давит результат?

— Добираться, на самом деле, хорошо, потому что праздники, Москва пустая. Видимо, все на шашлыках. Понятно, что есть какая-то усталость. Это нормальное явление в конце чемпионата, но при этом у нас впереди две серьезные встречи, поэтому не нужно думать об отпуске. Сейчас серьезно настраиваемся на матчи, чтобы удачно закончить сезон и с хорошим настроением уйти на отдых.

— Вы только начали готовиться к «Ростову», в выходные футболисты побыли с семьями, с друзьями. Это помогло психологически развеяться?

— Иногда когда слышу новости о «Спартаке» от своих друзей, то волосы дыбом встают. Не понимаю, откуда все это берется. Естественно, периодически даем повод, потому что плохо играем и не добиваемся результата. Думаю, нам нужно спокойно готовиться, и ни на что не реагировать.

— Вратарские штанги сколько весят?

— Без понятия. Я ворота не уносил домой в конце того чемпионата, как все думают, поэтому не могу сказать.

— Сейчас к ним не подошли поздороваться?

— Побывал у памятника Старостиным. С ними поздоровался, а со штангой — нет.

— Супруга на конкурс красоты спокойно отпустила?

— Она не в курсе, что я здесь. Вот и проверим. Я сказал, что поехал по делам. Надеюсь, что сегодня буду дома ночевать, что дверь не запрут. (Смеется.).

— А вообще она спокойно относится к таким мероприятиям?

— Абсолютно. С полным доверием. Я же не говорю ей сидеть дома, когда уезжаю с командой на выезд. У нас полное доверие и мы даем понять друг другу, что нужно отдыхать, а не зацикливаться.

— Возвращаясь к чемпионату России, за кого будете болеть в матче «Локомотив» — «Зенит»?

— За «Спартак». Если честно, сам под это попадал. Когда начинаешь думать, считать, как сыграют те или эти, все заканчивается, как пару туров назад. Когда думаем о себе — все нормально. Нам в первую очередь нужно в своих матчах побеждать, а потом смотреть, что произойдет дальше. Потому что когда ты уже посчитал очки, свои и конкурентов, ничего хорошего не получается.

— «Локомотив» последние три игры не забивает. Как думаете, это психология?

— Ребятам сейчас непросто. Если анализировать ситуацию, которая была у нас в прошлом году, у «Спартака» был меньше очковый запас, но календарь иной. Не такая тяжелая концовка. «Локо» не позавидуешь. Хотя, сейчас, когда все это прошел, кажется, что нам было легко, а тогда так не казалось.

— Из «Локомотива» ни с кем не общались?

— Меня сейчас только «Спартак» интересует.

— А хорошие знакомые есть?

— Есть ребята, с которыми здороваемся при встрече. Но тут со своими близкими не всегда успеваешь общаться.

УЛЬРАЙХ — ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК

— Лигу чемпионов успеваете посмотреть? Может, командой собираетесь?

— Для команды поздновато, а так хотелось бы. Детей уложили, дай бог второй тайм успеть посмотреть. Со старшим сыном тайм можем посмотреть. Конечно, я смотрю Лигу чемпионов, тем более, сейчас все матчи интересные, проходят в напряжении. Вчера играли «Рома» с «Ливерпулем». До последних минут была интрига. Интересно.

— За кого болели?

— С одной стороны, конечно, хочется сказать, ну вот, вы над нами смеялись, а они сейчас в финале и не только нам забивали. Всем забивают. Наверное, с одной стороны хотелось, чтобы «Реал» выиграл, а с дугой стороны хочется, чтобы кто-то другой. Не интересно, что одна команды побеждает. Наверное, все-таки за «Ливерпуль».

— Что футболисты думают о таких игроках, как в «Реале», которые три года подряд могут выиграть Лигу чемпионов?

— Считаю, что люди, которые долгое время играют в «Реале», как Рамос, доказывают свой класс не одни и не два года. Для меня они как космонавты. Только на их уровне можно что-то показать, сравнить себя. Это космос для меня.

— После ошибок наших футболистов в чемпионате много разговоров, что они не умеют играть, но вот полуфинал Лиги чемпионов показал, что даже голкипер «Баварии» Ульрайх допускает жесточайшие ляп…

— Все люди живые. Не важно, там они играют или здесь. Все делают ошибки. В очередной раз убедился в том, что надо ценить наших ребят и не говорить, что там хорошо, а у нас плохо. У нас тоже хорошо. Может не такие футболисты как там, но нас надо любить и жалеть, а не драть на куски мяса.

— В «Спартаке» появилась такая традиция, когда привозят футболки звездных игроков. Вы чью футболку хотели бы?

— На самом деле я очень спокойно отношусь к футболкам. Единственное, я попросил у Массимо Карреры, когда он только приехал, футболку Буффона для сына Платона. Она подписана для сына и висит у него в комнате не стене. А я к этому отношусь спокойно. Даже в сборной когда менялся майками или в еврокубках дарил товарищам, которые их коллекционируют.

— То есть у вас майка Буффона не взывает никаких эмоций?

— У меня взывает эмоции человек, когда его вижу. И так хватает тех, кто хотел бы кланяться ему в ножки. Хотя он этого реально заслуживает. Просто уважения вызывает человек, а от майки никаких эмоций нет.

— Оцените то, как он, по сути, завершил вступление в Лиге чемпионов в своей карьере?

— Здесь нужно смотреть с двух сторон. А если бы его не удалили, если бы он отбил — игра могла бы сложиться по-другому. Можно было бы додумать, здесь есть место для фантазии. Я бы, наверное, не удалял. Хотелось, чтоб он нормально закончил вступление в Лиге чемпионов. Но получилось, как получилось. У каждого своя судьба.

ПИЛИЧУК? НЕ КОММЕНТИРУЮ

— Уже есть планы на чемпионат мира? Какие матчи хотелось бы посетить или еще есть надежда на вызов в сборную?

— Надежд уже давно нет. Это не обсуждается. Есть надежда, что я буду поддерживать наших ребят, и люди будут делать это вместе со мной. А планы пока — хорошо закончить чемпионат России. О чемпионате мира пока особо не думаю.

— Паспорт болельщика уже получили?

— У меня намечен поход с детьми. План такой, что вообще не знаю, попаду ли на стадион.

— Дети не просятся на чемпионат мира?

— Пока нет. Старший пока не просит. Он будет на сборы уезжать, потом в поход с ним пойдем. Ему больше нравится в Европе поездить, посмотреть стадионы. Если попросит сводить на чемпиона мира — будем думать.

— А что за поход? На байдарках?

— Да нет. Пеший. Так. Пойти с палаткой на пару дней. На гитаре я не умею играть.

— Но костер разводить умеете?

— Было дело. И тушить тоже умею (смеется).

— А любимые места какие?

— Подмосковье. Ребенку восемь лет. Не хочется далеко уходить. Будет под Орехово, скорее всего. Пару дней погуляем, воздухом подышим. Им же интересно. Они сейчас лишены того, что мы видели в свое время.

— Тренер «Спартака» Роман Пилипчук покинул команду. Что скажете об этом?

— Не комментирую.

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ
из Тушина

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