Гершкович-младший: 11 млрд руб не инвестиции в трансляции РФПЛ, а выплаты из выручки
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Руководитель проекта по покупке прав на трансляции матчей РФПЛ Михаил
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Руководитель проекта по покупке прав на трансляции матчей РФПЛ Михаил
Ранее в СМИ озвучивалась сумма в 11 миллиардов рублей, которая якобы была предложена РФПЛ за право транслировать матчи в течение пяти сезонов. Контракт между лигой и вещателями, транслирующими в настоящий момент чемпионат России, истекает в сезоне-2017/18. Михаил
«Сумма, о которой шла речь в статье РБК, (11 миллиардов рублей) это общие обязательства проекта перед РФПЛ за 5 лет. Ежегодные отчисления в пользу РФПЛ, которые будут производиться из выручки компании за данный период. Названная сумма не имеет ничего общего с инвестициями в проект, который будет финансироваться пулом инвесторов и партнерских банков. И это только часть дохода РФПЛ. Предлагается разделение с клубами прибыли компании после достижения определенного размера абонентской базы», — заявил
«Мы начали общаться с РФПЛ еще в декабре 2017 года, когда направили свое первое видение возможного сотрудничества. Затем 27 февраля, в офисе одного из наших партнеров была проведена презентация проекта, представлена стратегия развития футбольного
Руководитель проекта сообщил, что актуальное предложение о продаже трансляций РФПЛ еще не сделано. «Хочу еще раз отметить, что это предварительное предложение. Актуальное предложение может быть сделано только после того, как появится конкурсная документация и станут известны условия тендера или будут согласованы коммерческие условия прямого договора с РФПЛ. Только тогда можно будет создать окончательное предложение и утвердить его с нашими инвесторами и партнерами», — отметил