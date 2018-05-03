Гершкович-младший: 11 млрд руб не инвестиции в трансляции РФПЛ, а выплаты из выручки

Ранее в СМИ озвучивалась сумма в 11 миллиардов рублей, которая якобы была предложена РФПЛ за право транслировать матчи в течение пяти сезонов. Контракт между лигой и вещателями, транслирующими в настоящий момент чемпионат России, истекает в сезоне-2017/18. Михаил Гершкович-младший ранее являлся генеральным директором компании «Лига-ТВ», которая обеспечивала трансляции матчей РФПЛ до сентября 2015 года.

«Сумма, о которой шла речь в статье РБК, (11 миллиардов рублей) это общие обязательства проекта перед РФПЛ за 5 лет. Ежегодные отчисления в пользу РФПЛ, которые будут производиться из выручки компании за данный период. Названная сумма не имеет ничего общего с инвестициями в проект, который будет финансироваться пулом инвесторов и партнерских банков. И это только часть дохода РФПЛ. Предлагается разделение с клубами прибыли компании после достижения определенного размера абонентской базы», — заявил Гершкович-младший журналистам.

«Мы начали общаться с РФПЛ еще в декабре 2017 года, когда направили свое первое видение возможного сотрудничества. Затем 27 февраля, в офисе одного из наших партнеров была проведена презентация проекта, представлена стратегия развития футбольного медиа-продукта и ключевая команда проекта. Были озвучены базовые принципы, которые должны лечь в основу нашего предложения РФПЛ», — добавил он.