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21:56 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» и футболист Ахметов заключили мировое соглашение, по которому игрок покинет клуб

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» и полузащитник Ильзат Ахметов заключили мировое соглашение, по которому игрок покинет команду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

«Футбольный клуб “Рубин” и Ильзат Ахметов достигли договоренности о заключении мирового соглашения. Клуб и игрок не имеют претензий друг к другу. Клуб не намерен портить карьеру молодому футболисту и желает ему удачи», — сказали в пресс-службе.

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Ранее «Рубин» завершил процедуру реорганизации формы собственности, 16 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО «ФК «Рубин» было признано полным спортивным правопреемником МАУ «ФК «Рубин», к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

Ахметов являлся единственным футболистом, который не подписал контракт с новым юридическим лицом клуба. 20-летний полузащитник является воспитанником «Рубина», он впервые сыграл за основную команду в 2014 году. В текущем сезоне полузащитник провел за казанский клуб три матча, а также сыграл 12 матчей в молодежном первенстве России. Футболист привлекался в молодежную сборную России.

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