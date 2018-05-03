«Рубин» и футболист Ахметов заключили мировое соглашение, по которому игрок покинет клуб

«Футбольный клуб “Рубин” и Ильзат Ахметов достигли договоренности о заключении мирового соглашения. Клуб и игрок не имеют претензий друг к другу. Клуб не намерен портить карьеру молодому футболисту и желает ему удачи», — сказали в пресс-службе.

Ранее «Рубин» завершил процедуру реорганизации формы собственности, 16 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО «ФК «Рубин» было признано полным спортивным правопреемником МАУ «ФК «Рубин», к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.