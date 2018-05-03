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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Матч ТВ» не покажет игру 29-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Зенит»

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» не покажет игру 29-го тура российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом», которая пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена» 5 мая.

Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. В это время в эфире «Матч ТВ» будет идти передача «Вэлкам ту Раша». В 16:55 телеканал начнёт прямую трансляцию баскетбольного поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит».

Напомним, «Локомотив» может досрочно выиграть Премьер-Лигу, если победит «Зенит» в 29-м туре.

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