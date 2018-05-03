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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» и Ахметов договорились о мировом соглашении

Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» договорился о заключении мирового соглашения с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист отказывался подписывать контракт с новым юридическим лицом, когда «Рубин» сменил форму собственности.

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25 апреля стало известно, что Ахметов подал на клуб заявление в Палату по разрешению споров РФС.

Адвокат футболиста Сергей Пронкин сообщал «Чемпионату», что дело может быть рассмотрено после майских праздников, а реакции со стороны «Рубина» на заявление Ахметова на тот момент не было.

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