«Рубин» и Ахметов договорились о мировом соглашении

Бердыев — Караденизу: «Рубин» — это твой дом, и мы с тобой не прощаемся

25 апреля стало известно, что Ахметов подал на клуб заявление в Палату по разрешению споров РФС.

Адвокат футболиста Сергей Пронкин сообщал «Чемпионату», что дело может быть рассмотрено после майских праздников, а реакции со стороны «Рубина» на заявление Ахметова на тот момент не было.