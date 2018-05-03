Джошуа Келли показал необычный трикшот
«Рубин» и Ахметов договорились о мировом соглашении
Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» договорился о заключении мирового соглашения с полузащитником Ильзатом Ахметовым.
Как стало известно «Чемпионату», казанский «Рубин» договорился о заключении мирового соглашения с полузащитником Ильзатом Ахметовым.
Ранее сообщалось, что 20-летний футболист отказывался подписывать контракт с новым юридическим лицом, когда «Рубин» сменил форму собственности.
25 апреля стало известно, что Ахметов подал на клуб заявление в Палату по разрешению споров РФС.
Адвокат футболиста Сергей Пронкин сообщал «Чемпионату», что дело может быть рассмотрено после майских праздников, а реакции со стороны «Рубина» на заявление Ахметова на тот момент не было.