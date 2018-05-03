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Бердыев — Караденизу: «Рубин» — это твой дом, и мы с тобой не прощаемся
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Гёкдениз Карадениз завершил карьеру.
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Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал новость о том, что полузащитник команды Гёкдениз Карадениз завершил карьеру.
«Мне тяжело говорить, потому что такое ощущение, будто бы
Напомним, Карадениз выступал за «Рубин» с 2008 года.