Легенда № 61. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры
Казанские болельщики со слезами на глазах провожают самого любимого игрока.
Казанские болельщики со слезами на глазах провожают самого любимого игрока.
Этот день настал. Круг замкнулся. Каждый болельщик в своих мыслях отодвигал эту дату все дальше, но время пришло. Сегодня Гекдениз Карадениз объявил о том, что нынешний сезон в «Рубине» станет для него последним.
10 ЛЕТ ПАХОТЫ
Гекдениз Карадениз — это имя для Казани свято. В нем всего 166 сантиметров и 66 килограммов, но зато огромное сердце, которое заводит все вокруг.
У него никогда не было техники Алекса, мощи Олича, удара Халка или голевого чутья Вагнера Лав, но он по праву занимает свое место в рейтинге лучших легионеров за всю историю РФПЛ. Пожалуй, во всей стране нет такого болельщика, который не уважал бы Гекдениза за его работоспособность и страсть в игре. Его футболка всегда самая мокрая и самая грязная.
Он приходил в Казань в 28! Уже не перспективным пареньком, а зрелым мастером. Помимо «Рубина» в его карьере был всего один клуб — «Трабзонспор». Весной 2008-го Рустем Сайманов лично летал на Босфор, чтобы уговорить полузащитника переехать на берег Волги. Тяжелые переговоры длились почти сутки, но подпись была поставлена.
Неизменным было только одно: Карадениз выходил на поле и отдавался без остатка. Он бился в каждом эпизоде, получал травмы и сотрясения мозга, ругался с судьями и заводил трибуны. Он делал партнеров лучше. 299 матчей и 52 гола. Красивая цифра уже близко.
ВАЖНЕЙШИЕ ГОЛЫ
Карадениз — лучший бомбардир «Рубина» в новейшей истории (с учетом еврокубков). Именно ему принадлежат голы, которые стали вехами в истории клуба.
— Дубль на «Петровском» в 2008-м. Именно после той победы на «Рубин» стали поглядывать всерьез, а Казань в итоге финишировала с золотыми медалями.
— Исторический победный гол на «Камп Ноу», который уже сделал Гекдениза бессмертным.
— Мяч головой в ворота «Челси» в четвертьфинале Лиги Европы, который принес победу в матче, но не в противостоянии.
— Первый мяч «Рубина» на «Казань-Арене» в ворота «Локо», а спустя неделю, первый победный мяч на новом стадионе в ворота ЦСКА.
АВТОРИТЕТ
Гекдениза Карадениза обожают еще и за то, что он умеет все сказать честно и в лицо. За эти 10 лет он не так часто останавливался перед журналистами или давал развернутые интервью за жизнь, но каждый его выход к диктофону был неким посланием.
Это он первым заявил о том, что у Хави Грасии нет будущего в России.
Это он выгнал тренеров из раздевалки и
Когда ушел Бердыев, это он поддержал Рината Билялетдинова и стал настоящим примером для Камболова, Канунникова, Оздоева и Портнягина, которые в тот сезон показали лучший футбол в жизни.
Его все чаще можно увидеть на встречах в кабинете министров или
Интересно, что нас ждет дальше? Останется ли Гек в Казани, где уже пустил корни или
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани