Легенда № 61. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

Источник: Спорт-Экспресс

Этот день настал. Круг замкнулся. Каждый болельщик в своих мыслях отодвигал эту дату все дальше, но время пришло. Сегодня Гекдениз Карадениз объявил о том, что нынешний сезон в «Рубине» станет для него последним.

Читайте также Карадениз заявил, что хотел бы остаться в футболе после завершения карьеры

10 ЛЕТ ПАХОТЫ

Гекдениз Карадениз — это имя для Казани свято. В нем всего 166 сантиметров и 66 килограммов, но зато огромное сердце, которое заводит все вокруг.

У него никогда не было техники Алекса, мощи Олича, удара Халка или голевого чутья Вагнера Лав, но он по праву занимает свое место в рейтинге лучших легионеров за всю историю РФПЛ. Пожалуй, во всей стране нет такого болельщика, который не уважал бы Гекдениза за его работоспособность и страсть в игре. Его футболка всегда самая мокрая и самая грязная.

Он приходил в Казань в 28! Уже не перспективным пареньком, а зрелым мастером. Помимо «Рубина» в его карьере был всего один клуб — «Трабзонспор». Весной 2008-го Рустем Сайманов лично летал на Босфор, чтобы уговорить полузащитника переехать на берег Волги. Тяжелые переговоры длились почти сутки, но подпись была поставлена.

За это время в «Рубине» произошла уйма событий: два чемпионства, Суперкубок, «Барселона», Кубок России, смена власти, увольнение Бердыева, переезд на другой стадион, середина таблицы, долги.

Неизменным было только одно: Карадениз выходил на поле и отдавался без остатка. Он бился в каждом эпизоде, получал травмы и сотрясения мозга, ругался с судьями и заводил трибуны. Он делал партнеров лучше. 299 матчей и 52 гола. Красивая цифра уже близко.

Читайте также «Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за футболистом Караденизом

ВАЖНЕЙШИЕ ГОЛЫ

Карадениз — лучший бомбардир «Рубина» в новейшей истории (с учетом еврокубков). Именно ему принадлежат голы, которые стали вехами в истории клуба.

— Дубль на «Петровском» в 2008-м. Именно после той победы на «Рубин» стали поглядывать всерьез, а Казань в итоге финишировала с золотыми медалями.

— Исторический победный гол на «Камп Ноу», который уже сделал Гекдениза бессмертным.

— Мяч головой в ворота «Челси» в четвертьфинале Лиги Европы, который принес победу в матче, но не в противостоянии.

— Первый мяч «Рубина» на «Казань-Арене» в ворота «Локо», а спустя неделю, первый победный мяч на новом стадионе в ворота ЦСКА.

Читайте также «Рубин» по окончании сезона могут покинуть ряд игроков

АВТОРИТЕТ

Гекдениза Карадениза обожают еще и за то, что он умеет все сказать честно и в лицо. За эти 10 лет он не так часто останавливался перед журналистами или давал развернутые интервью за жизнь, но каждый его выход к диктофону был неким посланием.

Это он первым заявил о том, что у Хави Грасии нет будущего в России.

Это он выгнал тренеров из раздевалки и по-мужски без переводчиков поговорил с легионерами, которые позволили себе прийти на тренировку с похмелья.

Когда ушел Бердыев, это он поддержал Рината Билялетдинова и стал настоящим примером для Камболова, Канунникова, Оздоева и Портнягина, которые в тот сезон показали лучший футбол в жизни.

Сегодня Гекдениз Карадениз уже не просто футболист. В многонациональной Казани он своего рода посол мира.

Его все чаще можно увидеть на встречах в кабинете министров или вип-ложах. Он построил в городе мечеть на свои деньги, а это очень много значит.

Интересно, что нас ждет дальше? Останется ли Гек в Казани, где уже пустил корни или все-таки вернется в родной Трабзон?