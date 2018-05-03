«Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за футболистом Караденизом

Карадениз начал карьеру в 1997 году в турецком «Трабзонспоре», с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в «Трабзонспоре» Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году, в составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России, а также один раз — Суперкубка России. В составе сборной Турции игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.