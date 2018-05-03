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19:58 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за футболистом Караденизом

КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за полузащитником команды Гёкденизом Караденизом. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

В четверг 38-летний Карадениз объявил, что текущий сезон чемпионата России станет для него последним в карьере.

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«Мы закрепляем 61 номер навечно за тобой», — обратился Сайманов к футболисту.

Карадениз начал карьеру в 1997 году в турецком «Трабзонспоре», с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в «Трабзонспоре» Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году, в составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России, а также один раз — Суперкубка России. В составе сборной Турции игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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