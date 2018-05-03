«Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за футболистом Караденизом
КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за полузащитником команды Гёкденизом Караденизом. Об этом на
КАЗАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Рубин» навечно закрепил 61 игровой номер за полузащитником команды Гёкденизом Караденизом. Об этом на
В четверг 38-летний Карадениз объявил, что текущий сезон чемпионата России станет для него последним в карьере.
«Мы закрепляем 61 номер навечно за тобой», — обратился Сайманов к футболисту.
Карадениз начал карьеру в 1997 году в турецком «Трабзонспоре», с которым дважды выиграл Кубок Турции. После 11 сезонов в «Трабзонспоре» Карадениз перешел в «Рубин» в 2008 году, в составе казанского клуба он дважды стал чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России, а также один раз — Суперкубка России. В составе сборной Турции игрок стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.