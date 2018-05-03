Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры
3 мая на базе «Рубина» полузащитник Гекдениз Карадениз провел специальную
3 мая на базе «Рубина» полузащитник Гекдениз Карадениз провел специальную
38-летний турецкий хавбек отметил, что 10 лет в Казани были для него отличными.
— Иногда человек хочет
10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь. В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине». Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились.
Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно.
Отдельно благодарен Курбану Бердыеву. Спасибо тренерскому штабу и Рустему Сайманову. (Артур ЕНИКЕЕВ).
Кардениз перешел в «Рубин» в 2008 году. За это время он провел за клуб 299 матчей, в которых забил 52 гола. В составе казанцев он дважды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка страны.