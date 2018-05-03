Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры

Источник: Спорт-Экспресс

38-летний турецкий хавбек отметил, что 10 лет в Казани были для него отличными.

— Иногда человек хочет что-то рассказать, но не может подобрать нужные слова, — сказал Карадениз. — Моей футбольной карьере 20 лет. Все это время меня очень поддерживала семья. В первую очередь я благодарен ей. 10 лет я играл за «Трабзонспор». И очень горжусь этим. Пользуясь случаем благодарю клуб и болельщиков за поддержку.

10 отличных лет я провел в Казани. Я был горд носить футболку «Рубина». Я чувствую, что моя футбольная дорога подходит к концу. У меня осталось два матча здесь. В Казани я всегда чувствовал себя, как дома. Это мой второй дом. Ближайшая игра с «Уфой» станет для меня последней домашней в «Рубине». Пользуясь случаем, благодарю болельщиков за поддержку. Благодарю и всех российских болельщиков, которые хорошо ко мне относились.

Благодарю каждого партнера и каждого соперника. Это очень тяжелый момент. Я не ожидал, что будет так сложно.

Отдельно благодарен Курбану Бердыеву. Спасибо тренерскому штабу и Рустему Сайманову. (Артур ЕНИКЕЕВ).