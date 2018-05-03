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09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры?

Форвард «Рубина» Гекдениз Карадениз сегодня может объявить о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает «Бизнес Online».

Источник: Спорт-Экспресс

По информации издания, 38-летний турок вечером соберет специальную пресс-конференцию на базе клуба, где выступит с заявлением.

Нападающий играет за «Рубин» с 2008 года. Вместе с казанцами Карадениз становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

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