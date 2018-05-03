Великобритания пробилась в высший дивизион чемпионата мира.
Карадениз сегодня объявит о завершении карьеры?
Форвард «Рубина» Гекдениз Карадениз сегодня может объявить о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает «Бизнес Online».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Форвард «Рубина» Гекдениз Карадениз сегодня может объявить о завершении карьеры по окончании сезона, сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, 38-летний турок вечером соберет специальную
Нападающий играет за «Рубин» с 2008 года. Вместе с казанцами Карадениз становился двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.