«Спартак» и Каррера: дальше без Пилипчука. Кто следующий?

Источник: Спорт-Экспресс

Как бы ни закончился этот чемпионат России, главный вопрос, волнующий сейчас болельщиков «Спартака», — что будет дальше, после завершения сезона-2017/18? Слишком много негатива выплеснулось наружу после неудачной серии из трех поражений подряд (одно из которых лишило москвичей возможности побороться за титул — Кубок страны), так что повод задуматься о будущем появился у всех. Не только у фанатов, но и у тренеров, футболистов, руководителей клуба. При этом вариантов развития событий хватает.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ. ПРОСТОЙ

«Спартак» занимает место ниже третьего, то есть не попадает в Лигу чемпионов даже через отбор. В этом случае нельзя исключать, что юристы красно-белых сядут за стол переговоров с адвокатом Массимо Карреры для обсуждения условий разрыва контракта, действующего до июня 2019 года. Речь пойдет о размере компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя — обычная практика. Хотя, по некоторым данным, в соглашении Массимо прописаны четкие задачи на сезон, и в случае их невыполнения, неустойка может не выплачиваться или быть серьезно снижена.

Как-то ни было, итальянец знает о сценарии с уходом по инициативе «Спартака», так что громом среди ясного неба это для него точно не станет.

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ВАРИАНТ ВТОРОЙ. НЕОЖИДАННЫЙ

Существует сценарий, о котором пока никто не упоминал. А он не банальный: уставший от давления, склок и пересудов Каррера попадает в Лигу чемпионов, но добровольно уходит в отставку. Думаете, это утопия?

Давайте вспомним, что Массимо много лет — и как футболист, и как тренер — провел в «Ювентусе», клубе, который смело можно считать образцовым по части внутренней организации. Выступления, а затем работа в структуре и тренерском штабе «Старой синьоры» наложили отпечаток на всю последующую профессиональную деятельность Карреры. При всей искренней любви к России и привязанности к «Спартаку», сейчас Массимо оказался в ситуации перманентного стресса, что резко контрастирует с четкими укладами «Юве». Психологическую усталость никто не отменял, главный тренер накопил ее с избытком. А здоровье дороже денег.

Приведу несколько факторов, из которых складывается общая картина. Карреру не устраивает легковесное отношение к поражениям и в целом к трудностям ряда футболистов из числа россиян. Причем речь о лидерах, в частности — капитане Денисе Глушакове и ведущем защитнике Дмитрии Комбарове. Нет, открытого конфликта нет, никто никого прямым текстом на базе или в раздевалке не посылает. Но Массимо недоволен, когда для части коллектива поражения 0:7 или 1:5 не является таким же позором, как для него самого. Каррера, сам в прошлом крепкий защитник, безусловно, понимает, что нельзя носить груз неудач вечно, но то, что они не вызывают вообще никаких эмоций, для него странно. В «Ювентусе» кардинально другой подход к таким вещам. И лидеры там принимают неудачи близко к сердцу не на словах, а на деле — и делают выводы. Поэтому, возможно, и уступают на поле так редко.

Не может не вызывать раздражения Массимо и шепоток за его спиной, и регулярные жалобы руководству клуба на действия тренерского штаба ряда недовольных.

Выслушать тех, кто имеет претензии к Каррере, и подчеркивает при этом достоинства его ассистента Романа Пилипчука (получается, что в противовес), есть кому на самых верхах спартаковской иерархии. Понятно, что далеко не каждый раз принимается сторона игроков, но главного тренера это не может не нервировать само по себе.

К слову, Массимо не делает секрета из того, что выправить ситуацию после пике на старте чемпионате осенью прошлого года здорово помог визит болельщиков на базу в Тарасовку. Фанаты выразили полное доверие итальянцу, футболисты это увидели, убрали личные амбиции подальше — и дело пошло на лад. Но времени с тех пор прошло уже немало, и в команде о том случае стали забывать…

Не может нравиться Каррере и то, что всех собак за якобы плохую физическую форму команды вешают на Джорджо д'Урбано, хотя он отвечает только за определенные аспекты подготовки — «в поле» регулярно работает испанец Хавьер Нояй Сальсес, давно ставший для футболистов и всего клуба своим парнем. С высокой долей вероятности можно предположить, что д'Урбано, чей контракт заканчивается в конце этого сезона, покинет «Спартак» в мае именно в силу бесконечных пересудов и исковерканной подачи информации о его работе как в прессу, так и боссам красно-белых.

При этом сам д’Урбано продолжает гнуть нейтральную линию и не хочет становиться «своим» для игроков — по мнению итальянца, если тренер по физподготовке воспринимается футболистами как друг, то это плохо прежде всего для них самих.

Тогда как другой ассистент Карреры — Аттила Мальфатти — в последнее время старается всеми силами завоевать доверие коллектива. Об этом свидетельствуют распространенные в соцсетях посты, на которых Мальфатти передает Джикии форму звезды «Ювентуса» Кьеллини, а великий одноклубник защитника, вратарь Буффон на видеозаписи демонстрирует свой свитер, подписанный для Глушакова. Кстати, соглашение Мальфатти со «Спартаком» так же, как и у д'Урбано, подойдет к концу в последних числах мая.

Накоплению психологической усталости Карреры способствует и не самое тесное взаимодействие с медицинским штабом. Нельзя сказать, что на этом направлении царит полный раздрай, но до идиллии и четкого взаимопонимания тоже далеко. Порой Массимо не хватает информации по этой линии, а постоянные консультации клубных врачей с иностранными специалистами по той или иной травме занимают столько времени, что процесс слишком затягивается.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ. САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ. И ИТАЛЬЯНСКИЙ

Он предусматривает, что «Спартак» финиширует в зоне Лиги чемпионов. Второе место — это прямое попадание в групповой турнир, и задача выполнена (не будем забывать, что «Спартак» все-таки выиграл в этом сезоне один трофей — Суперкубок России). Третье место — это сито отбора в ЛЧ, но с приемлемыми соперниками из-за изменения критериев предварительных раундов. То есть серебро или бронза в РФПЛ означают, что Каррера может продолжать выполнять свои обязанности, получив при этом определенные полномочия по селекции в межсезонье. Правда, если летом команда, став третьей внутри страны, провалит квалификацию Лиги чемпионов, то Массимо может не задержаться в «Спартаке» до осени. Но это уже другая история.

А эта, судя по всему, получит такое развитие. Каррера останется и начнет «резать мясо». Уже заявил об уходе после окончания сезона Пилипчук, контракт которого, как и у д'Урбано с Мальфатти, заканчивается после окончания чемпионата-2017/18. При этом Роман Михайлович, занимаясь аналитикой, не представляет собой классического второго тренера, ассистента номер один. А именно такой требуется Массимо. Одним из кандидатов действительно является 58-летний Рауль Рианчо (информация sport24), который в настоящее время помогает Андрею Шевченко в сборной Украины. К его козырям относятся как знание русского языка, так и осведомленность в реалиях футбола постсоветских стран — в 2009—2014 годах он трудился в «Рубине», в 2014—2016-м — в киевском «Динамо».

Совершенно неочевидны перспективы в «Спартаке» Глушакова и Комбарова. С высокой долей вероятности, если Каррера продолжит занимать должность главного тренера, оба уйдут в аренду.

Применительно к капитану говорят о «Ростове», к защитнику — об «Арсенале». Понятно, что с учетом того, что завершаются аренды у Максимовича и Пашалича, а Таски не станет заключать новый договор, потребуется усиление. И здесь роль Массимо и его окружения вновь, как в предыдущие трансферные кампании, будет ключевой.

КЛЮЧЕВОЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Принято считать, что в спорте все определяется результатом, однако в конкретном случае это не совсем так. Сам по себе факт попадания «Спартака» в зону Лиги чемпионов с автоматическим продлением полномочий Карреры (или же, наоборот, увольнение итальянца в случае неудачи) не поможет сделать системный прорыв в управлении командой и клубным хозяйством. Нужны определенные перестановки и корректировка работы.

Но одно можно сказать уже сейчас: первое заседание совета директоров красно-белых после завершения чемпионата наверняка станет захватывающим. Ждать осталось недолго.