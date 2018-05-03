Роман Пилипчук: После сезона ухожу из «Спартака», чтобы дальше работать самостоятельно
Ассистент главного тренера «Спартака» сделал заявление.
Ассистент главного тренера «Спартака» сделал заявление.
Ассистент главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук в заявлении для «СЭ» объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет
— Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно, — сказал Пилипчук. — Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно (в украинском «Олимпике», латвийском «Спартаке» и молодежной сборной Таджикистана. — Прим. И. Р.), за эти два года набрал знаний и опыта — и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.
Очень благодарен руководителям «Спартака», благодаря которым я стал частью чемпионского коллектива. Спасибо Леониду Федуну, Сергею Родионову, Александру Жиркову, Наилю Измайлову, а также Дмитрию Аленичеву, которому я изначально пришел помогать. Все эти люди поверили в мои знания, а я отдавал команде все, что было в моих силах. Не могу не отметить и директора Высшей школы тренеров Андрея Лексакова, который, что ни для кого уже не является секретом, порекомендовал меня генеральному директору
Огромное спасибо выдающимся игрокам, с которыми я имел счастье работать на протяжении этих двух сезонов. Как бы кто сейчас ни относился к
Не хотел бы, чтобы
кто-тоистолковал мой уход и нынешнее заявление о нем превратно.
Подчеркиваю: «Спартак» стал для меня родной командой, в оставшихся до конца чемпионата турах я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы мы завершили первенство на максимально высоком месте. Не знаю, предложил бы мне клуб продлить сотрудничество или нет, но вне зависимости от этого я принял для себя решение двигаться дальше в качестве главного тренера. А о «Спартаке», очень многих его людях и прошлогоднем чемпионстве всегда буду вспоминать с огромным теплом и благодарностью.