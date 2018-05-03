Роман Пилипчук: После сезона ухожу из «Спартака», чтобы дальше работать самостоятельно

Источник: Спорт-Экспресс

Ассистент главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук в заявлении для «СЭ» объявил о том, что после окончания нынешнего сезона покинет красно-белых, с которыми у него истекает контракт.

— Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно, — сказал Пилипчук. — Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно (в украинском «Олимпике», латвийском «Спартаке» и молодежной сборной Таджикистана. — Прим. И. Р.), за эти два года набрал знаний и опыта — и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.

Очень благодарен руководителям «Спартака», благодаря которым я стал частью чемпионского коллектива. Спасибо Леониду Федуну, Сергею Родионову, Александру Жиркову, Наилю Измайлову, а также Дмитрию Аленичеву, которому я изначально пришел помогать. Все эти люди поверили в мои знания, а я отдавал команде все, что было в моих силах. Не могу не отметить и директора Высшей школы тренеров Андрея Лексакова, который, что ни для кого уже не является секретом, порекомендовал меня генеральному директору красно-белых Сергею Родионову.

Огромное спасибо выдающимся игрокам, с которыми я имел счастье работать на протяжении этих двух сезонов. Как бы кто сейчас ни относился к кому-то из них, я не видел со стороны футболистов ничего, кроме высочайшего профессионализма и неравнодушия к судьбе «Спартака». Не хочу отмечать кого-то из них отдельно — очень благодарен им всем. Так же, как и потрясающим болельщикам, поддержка которых всегда, в самых сложных ситуациях, несла команду вперед. Спасибо и замечательному обслуживающему персоналу, с которым мне в «Спартаке» довелось работать.

Не хотел бы, чтобы кто-то истолковал мой уход и нынешнее заявление о нем превратно.