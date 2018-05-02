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СМИ: Пять британских клубов претендуют на Азмуна, фаворит — «Вулверхэмптон»
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии или Шотландии, утверждает
Нападающий «Рубина» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии или Шотландии, утверждает
Иранский футболист заинтересовал четыре английских клуба — «Эвертон», «Лестер», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон», а также шотландский «Селтик». По данным источника, фаворитом в борьбе за Азмуна является «Вулверхэмптон», который по итогам нынешнего сезона занял первое место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 24 матча в российской