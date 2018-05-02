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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Всю ответственность за результат беру на себя

Главный тренер «Локомотива» — о поражении в Краснодаре и концовке сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

Известно, что тренер после проигранного матча и спустя несколько дней — два разных человека. Да это и понятно: отвечать на порой не самые приятные вопросы журналистов сразу же по горячим следам неудачи — дело неблагодарное. Но ничего не поделаешь — таковы законы жанра. И только спустя какое-то время, отбросив эмоции, он сможет спокойно дать оценку случившемуся.

— Поостыв и оглянувшись назад, как вы сейчас оцените игру команды в матче с «Краснодаром» (0:2)? — поинтересовался я у Семина.

— Возможно, кого-то разочарую, но мое мнение не разойдется с тем, что я уже высказывал на пресс-конференции. Уверен, что мы провели матч, большую часть которого действовали надежно и грамотно. Но, на мой взгляд, против нас «Краснодар» показал свою лучшую игру.

— На установке вы предложили футболистам сыграть вторым номером, сделав акцент на контратаки?

— Позвольте тактические нюансы оставить внутри команды. Вообще, подобные темы я стараюсь в прессе не обсуждать. Тем более, что ничего изменить уже невозможно. А потому повторяю, что поражение в Краснодаре — это, прежде всего, результат двух непредсказуемых ошибок.

— Не хотите одну из них отнести на счет арбитра?

— Вы имеете в виду назначенный судьей Вилковым пенальти? Сколько не просматривал повторы этого эпизода, всякий раз приходил к выводу: он из разряда необязательных. Мог свистнуть, а мог и нет. Но он принял решение, ставшее ключевым. Ведь контакт Антона Миранчука с Петровым произошел вдалеке от мяча, который уже покидал пределы поля. Кстати, и часть ваших экспертов, обсуждавших этот момент в «СЭ», заявила, что пенальти неочевидный.

— А, что скажете об ошибке Пейчиновича, отдавшего мяч Смолову?

— Скорее всего, это следствие того шокового состояния, в котором оказалась команда. Увы, такое случается даже в матчах Лиги чемпионов. Ну, как вы объясните нелепый гол, пропущенный во вторник в Мадриде голкипером «Баварии» Ульрайхом после того, как ему небрежно отдал мяч назад полузащитник Толиссо? А ведь этим ляпом они, по сути, закрыли своей команде дорогу в финал и открыли ее «Реалу».

— Просчеты «Локомотива» в Краснодаре могут стать следствием психологического давления, которое сейчас испытывают футболисты?

— Конечно, это сказывается. Ведь из нынешнего состава по пальцам можно пересчитать тех, кто выигрывал чемпионство.

— Отсутствие в матче с «Краснодаром» Чорлуки было ощутимым?

— Ведран из тех, кто считается лидером. А такие в ключевых матчах особенно в цене. Но, к сожалению, потери в турнирной гонке неизбежны. И к этому надо быть готовым.

— К матчу с «Зенитом» он полностью восстановится?

— Очень надеюсь. Как и на то, что улучшится состояние Фернандеша.

— Как будете готовиться к встрече с «Зенитом»?

— В обычном режиме. В среду команда собралась на базе в Баковке, где будет проведен короткий разбор матча в Краснодаре. Затем часть футболистов проведет тренировку с большой нагрузкой, а остальные поработают в щадящем режиме. В четверг — общая тренировка, а в пятницу — предыгровая разминка.

— Как отнеслись к сообщению в СМИ, что руководство «Локомотива» провело переговоры с экс-тренером «Баварии» Карло Анчелотти? Не кажется ли вам странным, что оно было озвучено именно перед таким важным матчем с «Краснодаром», где могла решиться судьба чемпионства?

— Я уже ответил на этот вопрос на пресс-конференции.

— На субботний матч с «Зенитом» уже проданы все билеты. Что бы вы хотели сказать тем, кто продолжает верить в «Локомотив» Юрия Семина?

— Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы. Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам — нашим болельщикам! А полные трибуны во встречах со «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом» и наверняка с «Арсеналом» — это тоже наша с вами победа! И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило! Запомните — в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива»!

Кто возьмет золото?

«ЛОКОМОТИВ» — 57 очков
5 мая. «Зенит» (дома)
13 мая. «Арсенал» (в гостях).

«СПАРТАК» — 53 очка
5 мая. «Ростов» (дома)
13 мая. «Динамо» (дома).

ЦСКА — 52 очка
6 мая. «Арсенал» (дома)
13 мая. «Анжи» (дома).

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