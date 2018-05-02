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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мы должны сделать золотой шаг!» Обращение Семина к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам команды в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против «Зенита».

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Железнодорожники могут впервые с 2004 года выиграть чемпионский титул, если в двух оставшихся турах наберут 2 очка. Помимо домашней игры с питерцами, которая состоится 5 мая, им предстоит 13 мая сыграть в Туле против местного «Арсенала».

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В понедельник, 30 апреля, команда Семина упустила шанс на досрочное завоевание золотых медалей, проиграв на выезде «Краснодару» (0:2). Железнодорожники пропустили два мяча с интервалом в две минуты — дубль оформил Федор Смолов.

— Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы, — сказал Семин. — Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам — нашим болельщикам! А полные трибуны во встречах со «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом» и наверняка с «Арсеналом» — это тоже наша с вами победа! И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

Запомните — в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает. Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг.

И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего «Локомотива»! (Александр ЛЬВОВ).

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