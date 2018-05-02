«Мы должны сделать золотой шаг!» Обращение Семина к болельщикам «Локомотива»

Железнодорожники могут впервые с 2004 года выиграть чемпионский титул, если в двух оставшихся турах наберут 2 очка. Помимо домашней игры с питерцами , которая состоится 5 мая, им предстоит 13 мая сыграть в Туле против местного «Арсенала» .

— Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы, — сказал Семин. — Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И все благодаря вам — нашим болельщикам! А полные трибуны во встречах со «Спартаком», «Краснодаром», «Зенитом» и наверняка с «Арсеналом» — это тоже наша с вами победа! И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!