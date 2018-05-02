Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
В сеть попали фото формы «Зенита» на следующий сезон
Портал Footyheadlines опубликовал фотографии игровой формы «Зенита» на следующий сезон.
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Портал Footyheadlines опубликовал фотографии игровой формы «Зенита» на следующий сезон.
Графическим дизайнером выступил Франко Карбахаль.
Концепция домашней формы может похвастаться уникальным графическим рисунком (зигзаг) в двух оттенках синего. Гостевая форма выполнена в черном, сером, синем и красном цветах и вдохновлена российским флагом.