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12:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сеть попали фото формы «Зенита» на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии игровой формы «Зенита» на следующий сезон.

Графическим дизайнером выступил Франко Карбахаль.

Концепция домашней формы может похвастаться уникальным графическим рисунком (зигзаг) в двух оттенках синего. Гостевая форма выполнена в черном, сером, синем и красном цветах и вдохновлена российским флагом.

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