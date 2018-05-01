Семин и пятая колонна: как «Локомотив» упускает титул

Источник: Спорт-Экспресс

В ОДНОМ АБЗАЦЕ — ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ И ПЯТАЯ КОЛОННА

«К фейковым новостям отношусь спокойно. Они появляются перед каждой официальной игрой. И перед “Зенитом” так было. Но мое настроение нормальное, на меня повлиять невозможно. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше», — Юрий Семин после поражения в Краснодаре выглядел подавленным, но удар в целом держал.

Но если Юрий Павлович говорит «А», надо произносить и «Б». Пересмотрите еще раз запись пресс-конференции тренера в Краснодаре (ютуб-каналы «Локо» и «Краснодара» историю с «пятой колонной» купировали, но запись доступна в Фейсбуке «СЭ»). Возникает вопрос — причем тут вообще «Зенит» (питерцы были помянуты дважды), перед матчем с которым (а он был еще в прошлом году) появлялись новости? Возможно, имелся в виду следующий тур. Но, учитывая нынешний «Зенит», все это очень странно.

А вообще Семин — удивительный человек, умело создающий интригу в своих интересах. Он сочетает в себе и черты прошлого века, и современность. Слово «фейковый» и «пятая колонна» — из разных эпох, но упомянуты вместе так, что поймут и влиятельные чиновники, которым это адресовано, и молодежь. Все правильно.

Но в целом для клуба ситуация сложная: разгар чемпионской гонки, команда близка к титулу, но спотыкается в трех матчах подряд. И тут менеджмент получает, используя лексикон тренера, «нож в спину».

Игроки «Локо» в последние недели не очень охотно дают интервью. Вернее, очень неохотно — и то, что в «СЭ» вышел разговор с Ари, можно назвать очень большим исключением из правил, учитывая то, как текст проходил сверку. И такое «общение», по моей информации, было настоятельной рекомендацией тренерского штаба.

Еще одна не рекомендация, а просьба, идет уже от игроков — теперь на базе не появятся даже сотрудники пресс-службы. Футболисты хотят достичь крайней степени сосредоточенности на результате.

Ситуация для РФПЛ глобально выглядит абсурдной: закрылся «Локо», не проводит брифинги «Зенит», уже не вспомнить, когда проходили открытые тренировки у ЦСКА. На этом фоне исключением из правил остается «Спартак». Но этого явно мало. Почему бы РФПЛ не взять в пример Лигу чемпионов и Лигу Европы в плане регламента для прессы?

Но вернемся к «Локо». Заявлением в Краснодаре тренер активировал опцию «конфликт с Геркусом». Я напомню старую историю — на совете директоров клуба, который состоялся летом прошлого года, и когда решалось, оставлять ли тренера на следующий сезон, прошло голосование — и положительное решение приняли с перевесом всего в один голоc: 4:3 в пользу Семина. Единства не было, даже несмотря на выигранный Кубок и поддержку болельщиков.

Но сейчас ситуация принципиально иная. Контракт с Семиным, который был подписан по схеме «1+1» (и вторая «единица» активировалась после выхода в Европу за счет победы в Кубке), заканчивается. Больше опции продления договора нет, надо обсуждать условия нового соглашения, если СД решит, что это необходимо.

А ЕСЛИ СЕМИНА СМЕНИТ НЕ АНЧЕЛОТТИ, А КОНОНОВ?

Отсюда — очередная интрига. Семин не уверен насчет нового контракта. Клуб не уверен в Семине, а термин «пятая колонна» заставил задуматься о том, насколько тренер способен сохранять спокойствие и управлять ситуацией в стрессовых условиях.

И в этом плане угроза для Юрия Павловича может исходить не со стороны иностранца (в Краснодаре Семин вспомнил о Спаллетти), а со стороны отечественного специалиста.

В этом сезоне «Локо» имеет отрицательный баланс с «Уфой» Семака (поражение и ничья), недавно уступил «Амкару» Евсеева и поделил очки с «Ахматом» Ледяхова — и по всем встречам создавалось четкое ощущение, что тренеры соперников оппонента переиграли, что их план сработал. В конце концов, победы только что добился и «Краснодар» во главе с новичком Мусаевым.

Ни на что не намекаю, но в плане потенциальной интриги в борьбе за место тренера «Локо», возможно, стоит присмотреться к русскоговорящих кандидатам. Например — Олег Кононов, романтик-стайл которого, как считается, недооценили в Краснодаре.

Что означает встреча Ильи Геркуса с Карло Анчелотти? Тема загадочная, особенно на фоне регулярно появляющихся слухов о возможной работе Геркуса в «Зените». Пока, кстати, питерский след подтверждения не находит — Геркуса в «Зенит» не звали. А вот Анчелотти? Мой источник говорит о том, что два года назад, еще до того, как сине-бело-голубые договорились с Мирчей Луческу, один из руководителей «Зенита» встречался с Анчелотти и обсуждал потенциальное сотрудничество.

Может ли этот интерес появится сейчас? Анчелотти, по данным открытых источников, заключил контракт с «Баварией» до конца сезона-2018/19, и могу предполагать, что по нему немцы до сих пор платят тренеру зарплату. Понятно, что годы идут (Карло — 58), но покажите хоть одного итальянского тренера, который откажется от гарантированных денег ради нового вызова в России — при том, что «вызов» старый до сих пор платит зарплату, а делать ничего не надо.

Беседа Анчелотти с Геркусом могла быть вызвана не только обсуждением кандидатур игроков (скажем, Балотелли, которого активно стали предлагать на российском рынке, причем зарплата не такая и большая для статуса игрока — около 4 миллионов евро), но и тем самым питерским следом. Впрочем, в этот след мне лично верится с трудом.

ДЕНИСОВ В РОЛИ ТРЕНЕРА

Любопытен и еще один слух — об Алексее Миранчуке в «Краснодаре». Коллега Нобель Арустамян, который распространил эту информацию, был атакован Семиным перед матчем.

Что бы случилось, расскажи Нобель о том, что наигрывавшийся в стартовом составе Фернандеш и даже названный, как говорят, в основе в день игры вдруг не вышел с первых минут? Что произошло, ведь Ману, пусть и играющий с серьезным повреждением ребра и в микрокорсете, хотел выйти на поле? И в этом случае «Локо» бы предстал в варианте «Фарфан на острие», который в прошлом году хорошо сработал.

Когда ты публичная личность, то тебе необходимо понимать законы современного медиа-мира: источников становится все больше, вал информации растет и к этому надо относиться так, как относится, например, Массимо Каррера.

Давление на тренера «Спартака», пожалуй, самое серьезное, в этом сезоне Массимо прошел через несколько кризисов, сейчас по факту подавил бунт в команде. Но ни разу итальянец не позволил себе резких выпадов в адрес работодателя.

Можно называть слова о «пятой колонне» встряской, которая необходима команде. Возможно, так и есть, но ее эффективность мы узнаем только по итогам матча с «Зенитом».

Пока же вся информационная повестка перед этой игрой будет посвящена войне Семина и Геркуса — ее новому раунду. Войну эту можно назвать холодной: президент и спортивный директор продолжают приходить в раздевалку после матчей (например, после игры в Краснодаре — и там же, кстати, был и Штоффельхаус), здороваются, но — не более. Удивительно, но вот это все, длящееся уже второй сезон, приносит результат — Кубок, чуть не выигранный Суперкубок и без одной минуты чемпионство.

Но именно что — без одной минуты. Сейчас важно и то, что скажет и сделает Игорь Денисов. Лидер команды, что уже не секрет, время от времени собирает игроков перед матчами и дает свою мини-установку.

В самолете по пути домой из Краснодара был проведен оперативный разбор полетов. Все это и вылилось в просьбу о полной закрытости перед встречей с «Зенитом». Для Денисова, возможно, это матч всей жизни, когда на кон поставлено очень многое — стать чемпионом (а РФПЛ не может не привезти кубок в Черкизово), победив отвергнувшую тебя родную команду — что может быть слаще?

Костяк команды должен понимать — и он понимает — что второго такого шанса может не быть. Лидеры немолоды (в Краснодаре в основе «Локо» вышли шестеро тех, кому уже за 30), и что будет с костяком дальше, учитывая завершающиеся у многих контракты, пока непонятно.