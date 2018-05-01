«Пятая колонна не особо хочет, чтобы Семин продолжал». Цитаты тура
Самые яркие высказывания 28-го тура
Самые яркие высказывания 28-го тура
1. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива»
КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:0.
(комментируя слухи о переговорах «Локо» с Карло Анчелотти) «Эти же слухи появились перед матчем с “Зенитом”. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно».
2. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
АМКАР — СПАРТАК — 0:2.
(об отсутсвии в Перми Романа Пилипчука) «Нам через неделю играть с “Ростовом”, поэтому я предпочел, чтобы мой помощник вживую посмотрел нашего следующего соперника. И я не должен никому объяснять решения, которые принимаю в распределении моих помощников. Я так решил, и все».
3. Михаил БОЯРСКИЙ, артист, болельщик «Зенита»
ЗЕНИТ — ЦСКА — 0:0.
«Я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в
4. Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»
РОСТОВ — ТОСНО — 2:0.
«Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, “молодец”. Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. А своими мужиками я горжусь. Они сильные. Будем биться до последнего, кто бы нам ни мешал. Это безобразие уже три тура творится. Пусть зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза…».
5. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»
ЗЕНИТ — ЦСКА — 0:0.
«Я бы не сказал, что результат справедлив. Мы заслуживали победы, но ЦСКА — очень опытная команда. Команда, которая умеет тянуть время».
6. Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»
ДИНАМО — РУБИН — 0:0.
«Мы не смотрим в паспорта игрокам. Это принцип нашей работы. Если бы нас интересовали паспортные данные, то Навас, Карадениз, Кузьмин за “Рубин” бы не играли. Но все они профессионально относятся к делу».
7. Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»
РОСТОВ — ТОСНО — 2:0.
(о предстоящем матче со «Спартаком») «Это не мое противостояние, это игра «Ростова». Мне некому
8. Андрей СИНИЦЫН, голкипер «Краснодара»
КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:0.
«Это неправильно — приехать и заявлять, что мы хотим стать чемпионами. Получается неуважение к хозяевам. Мы просто хотели победить при родных трибунах лидера чемпионата».
9. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
АМКАР — СПАРТАК — 0:2.
«Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки
10. Александр СЕЛИХОВ, голкипер «Спартака»
АМКАР — СПАРТАК — 0:2.
(на вопрос, почему не всегда уверенно действовал на выходах) «Вам виднее. Тренерскую лицензию можете получать. Я вроде бы всегда добирался до мяча».
Лидеры по очкам:
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 115
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 86.