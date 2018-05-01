«Пятая колонна не особо хочет, чтобы Семин продолжал». Цитаты тура

Источник: Спорт-Экспресс

1. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива»

КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:0.

(комментируя слухи о переговорах «Локо» с Карло Анчелотти) «Эти же слухи появились перед матчем с “Зенитом”. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно».

2. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

АМКАР — СПАРТАК — 0:2.

(об отсутсвии в Перми Романа Пилипчука) «Нам через неделю играть с “Ростовом”, поэтому я предпочел, чтобы мой помощник вживую посмотрел нашего следующего соперника. И я не должен никому объяснять решения, которые принимаю в распределении моих помощников. Я так решил, и все».

3. Михаил БОЯРСКИЙ, артист, болельщик «Зенита»

ЗЕНИТ — ЦСКА — 0:0.

«Я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за “Тосно”, чем за “Зенит”. Там хоть перспектива чувствуется».

4. Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»

РОСТОВ — ТОСНО — 2:0.

«Стадион прекрасный, атмосфера прекрасная. И судья Матюнин поддержал атмосферу, “молодец”. Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. А своими мужиками я горжусь. Они сильные. Будем биться до последнего, кто бы нам ни мешал. Это безобразие уже три тура творится. Пусть зайдет в раздевалку, посмотрит на ноги, в глаза…».

5. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита»

ЗЕНИТ — ЦСКА — 0:0.

«Я бы не сказал, что результат справедлив. Мы заслуживали победы, но ЦСКА — очень опытная команда. Команда, которая умеет тянуть время».

6. Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»

ДИНАМО — РУБИН — 0:0.

«Мы не смотрим в паспорта игрокам. Это принцип нашей работы. Если бы нас интересовали паспортные данные, то Навас, Карадениз, Кузьмин за “Рубин” бы не играли. Но все они профессионально относятся к делу».

7. Валерий КАРПИН, главный тренер «Ростова»

РОСТОВ — ТОСНО — 2:0.

(о предстоящем матче со «Спартаком») «Это не мое противостояние, это игра «Ростова». Мне некому что-то доказывать, тем более Федуну.

8. Андрей СИНИЦЫН, голкипер «Краснодара»

КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:0.

«Это неправильно — приехать и заявлять, что мы хотим стать чемпионами. Получается неуважение к хозяевам. Мы просто хотели победить при родных трибунах лидера чемпионата».

9. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

АМКАР — СПАРТАК — 0:2.

«Силы на конец чемпионата, конечно же, у нас остались. Наши игроки по-прежнему хотят доказать, что “Спартак” все еще является чемпионом, и провести как можно лучше оставшиеся матчи».

10. Александр СЕЛИХОВ, голкипер «Спартака»

АМКАР — СПАРТАК — 0:2.

(на вопрос, почему не всегда уверенно действовал на выходах) «Вам виднее. Тренерскую лицензию можете получать. Я вроде бы всегда добирался до мяча».