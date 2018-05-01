Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы верим в ложь США, а не в правду России»: позиция чехов - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Пугачевой восхитил соцсети заботой о сестре
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Бавария
Футбол. Премьер-лига
30.04
Ахмат0
Урал0
Футбол. Премьер-лига
30.04
Краснодар2
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
30.04
Бетис2
Малага1
Футбол. Зарубежный
30.04
Тоттенхэм Хотспур2
Уотфорд0
Футбол. Первый дивизион
2.05
Луч-Энергия
Авангард К
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Симоньян: Россия в два твита «обрушила» Америку
Монголия обратилась к России за помощью
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Неожиданный поворот «армянского Майдана»: ответ Паншиняна - США
«Это ужас»: канадец побывал в Киеве - СМИ
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
18«Зенит» — ЦСКА: ничья в пользу «Спартака»
12:41 (мск), источник: Советский спорт

«Локо» вновь просел на флангах: почему команда Семина еще не стала чемпионом

«Краснодар» ударил по самому уязвимому месту лидера чемпионата России — фланговым зонам.

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году «Краснодар» стал второй командой, которой удалось обыграть «Локомотив» (2:0) в чемпионате России. Первой был «Амкар», победивший в Черкизове (2:1). Роднит краснодарскую и пермскую победы фланговый акцент — оба коллектива осознанно его делали.

Заставь Миранчуков обороняться — повысь шансы на победу

Вадим Евсеев выстроил игру так, что латералю «Амкара» мог помешать только крайний полузащитник «Локо». Для этого Александр Рязанцев приклеивался к фланговому защитнику железнодорожников, а Павел Комолов дежурил рядом с игроком центра обороны. Такую работу принято называть черновой. Вот и выходило, что помешать линейным игрокам Перми могли только фланговые хавбеки (красно-зеленые обороняются по схеме 4−4−2). А они у «Локо» заточены на творчество, им доводиться не дорабатывать в обороне. Поэтому «Амкар» создавал остроту.

Мурад Мусаев тоже нанес удар по флангам «Локо». Но иначе: сдерживающих футболистов у него не было, на левой бровке творили Кристиан Рамирес и Вандерсон, а справа действовали Виктор Классон и Сергей Петров. Они часто оставались «два в два» против Игнатьев и Миранчука и Рыбуся и Миранчука. Поэтому от братьев требовалась полная концентрация при игре в обороне. Их сильной стороной она не является.

К пенальти в ворота «Локо», с которого «Краснодар» открыл счет, привела атака «быков» «два в два» по правой зоне — Классон и Петров остались против Рыбуся и Алексея Миранчука. Она стала возможна благодаря переводу мяча Перейры из центра. И Миранчук проиграл эпизод: сначала уступил позицию Петрову, а затем вступил с ним в роковой контакт.

В первом тайме таких опасных атак по правому флангу у «Краснодара» не было. Одна из причин — частые смещения Классона в середину поля. Мурад Мусаев: «Из-за смещений Классона в середину убрали себе правый фланг. Во втором тайме сбалансированно работали оба края».

Фланговые зоны «Локо» уязвимы не только из креативных полузащитников в средней линии. У красно-зеленых ведь и защитники — Игнатьев и Рыбусь — игроками обороны стали недавно! Мурад Мусаев: «Понимали, что можем извлечь выгоду при игре на фланге, поскольку оба защитника «Локомотива» — это бывшие нападающие. В принципе, это и принесло нам победу.

«Краснодар» думал об атаке, даже защищаясь

Даже обороняясь, «Краснодар» думал об атаке. При обороне «быки» задействовали схему 4−4−1−1, Маурисио Перейра играл между средней линией и Федором Смоловым. При таком варианте соперник может найти свободу в опорной зоне. И «Локо» это делал. Стучась к воротам через центр, железнодорожники могли забить: трижды опасно бил Алексей Миранчук, дважды Игорь Денисов.

Но это неминуемо, когда ты хочешь опасно жалить контратаками. Иногда приходится чем-то жертвовать. Если бы «Анжи» в первой части сезона отказался от своей контратакующей схемы 4−4−2, благодаря которой забивал и набирал очки, то уже сейчас мог бы проститься с премьер-лигой. А так махачкалинцы подбили даже «Зенит» со «Спартаком», сыграв 2:2. Скрипченко попробовал насытить оборону в матче с «Рубином», но проиграл по всем франтам — казанцы забили шесть, а южане ничего.

«Краснодар» против «Локо» контратаковал очень опасно. «Быки» вылетали в атаку либо вчетвером (два нападающих и пара крайних хавбеков), либо вшестером. В зависимости от того, успевали ли поддержать наступление Петров и Рамирес. Обычно они были стремительны. В одной атаке Петров даже пробил с передачи Рамиреса! Вместе они вошли в пятерку самых бьющих игроков своей команды: два и три удара соответственно.

На флангах средней линии у «Краснодара» действовали индивидуально сильные Классон и Вандерсон. Не попал в состав Мамаев. Контратакующий вариант ему не подходит: он силен при быстром комбинационном розыгрыше мяча, передачам в одно-два касания. Его коллеги вариативнее. Если Вандерсон отличается дриблингом (три обводки в игре с «Локо»), то Классон сильнее Мамаева в завершении фланговых атак (несколько попыток).

Самый опасный момент быков в первом тайме — выход один на один с вратарем Федор Смолова. Ключевую роль в эпизоде сыграл Перейра — увел защитника, создав Вандерсону коридор под передачу. Насыть Мусаев опорную зону Перейрой, сыграй с акцентом на оборону — и «Краснодар» потерял бы в атаке. А так Перейра парил в созидании: два удара и три ключевых паса. Плюс отличная работа без мяча, которую статистика не отражает.

Лучшая игра «быков»

20 ударов по воротам, 11 из штрафной — так лихо против команд, обосновавшихся в еврокубковой зоне, «Краснодар» в этом сезоне еще не играл. После матча Юрий Семин заметил, что «Локо» провалил две минуты. Но быки сделали все для того, чтобы это произошло.

«Краснодар» заслужил победу. Смелостью и точечным планом. Удача с такими часто ходит в обнимку. Потому «быки» и продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Краснодар 2:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
30.04.2018, 19:00 Зрители: 34055 основной раунд: 28-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Юрий Семин
Голы
67′ Федор Смолов 10
68′ Федор Смолов 10
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
7′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
28′ Роман Шишкин 30
75′ Вандерсон Масиэл 7
Павел Мамаев 17
68′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
90′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
59 Алексей Миранчук
9 Арикленес да Силва Ари
27 Игорь Денисов (к)
23 Дмитрий Тарасов 71′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 5
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 6
12 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Чеченский Халк" наказал "Руки-Базуки": как повздорили два знаменитых видеокачка
«Давай сделаю тебе массаж». Шокирующая история отношений тренера и биатлонистки
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018
Подчуфарова перенеслась в другую сферу. Карьера завершена
«Бостон» закрыл Кучерова. Но от поражения «Брюинз» это не спасло
СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии
В предварительном календаре КМ по биатлону нет российских этапов
Арсен Венгер отказал «ПСЖ»
Тренер Макгрегора: Конор готов драться с Хабибом в России
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь