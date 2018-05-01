«Локо» вновь просел на флангах: почему команда Семина еще не стала чемпионом

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году «Краснодар» стал второй командой, которой удалось обыграть «Локомотив» (2:0) в чемпионате России. Первой был «Амкар», победивший в Черкизове (2:1). Роднит краснодарскую и пермскую победы фланговый акцент — оба коллектива осознанно его делали.

Заставь Миранчуков обороняться — повысь шансы на победу

Вадим Евсеев выстроил игру так, что латералю «Амкара» мог помешать только крайний полузащитник «Локо». Для этого Александр Рязанцев приклеивался к фланговому защитнику железнодорожников, а Павел Комолов дежурил рядом с игроком центра обороны. Такую работу принято называть черновой. Вот и выходило, что помешать линейным игрокам Перми могли только фланговые хавбеки (красно-зеленые обороняются по схеме 4−4−2). А они у «Локо» заточены на творчество, им доводиться не дорабатывать в обороне. Поэтому «Амкар» создавал остроту.

Мурад Мусаев тоже нанес удар по флангам «Локо». Но иначе: сдерживающих футболистов у него не было, на левой бровке творили Кристиан Рамирес и Вандерсон, а справа действовали Виктор Классон и Сергей Петров. Они часто оставались «два в два» против Игнатьев и Миранчука и Рыбуся и Миранчука. Поэтому от братьев требовалась полная концентрация при игре в обороне. Их сильной стороной она не является.

К пенальти в ворота «Локо», с которого «Краснодар» открыл счет, привела атака «быков» «два в два» по правой зоне — Классон и Петров остались против Рыбуся и Алексея Миранчука. Она стала возможна благодаря переводу мяча Перейры из центра. И Миранчук проиграл эпизод: сначала уступил позицию Петрову, а затем вступил с ним в роковой контакт.

В первом тайме таких опасных атак по правому флангу у «Краснодара» не было. Одна из причин — частые смещения Классона в середину поля. Мурад Мусаев: «Из-за смещений Классона в середину убрали себе правый фланг. Во втором тайме сбалансированно работали оба края».

Фланговые зоны «Локо» уязвимы не только из креативных полузащитников в средней линии. У красно-зеленых ведь и защитники — Игнатьев и Рыбусь — игроками обороны стали недавно! Мурад Мусаев: «Понимали, что можем извлечь выгоду при игре на фланге, поскольку оба защитника «Локомотива» — это бывшие нападающие. В принципе, это и принесло нам победу.

«Краснодар» думал об атаке, даже защищаясь

Даже обороняясь, «Краснодар» думал об атаке. При обороне «быки» задействовали схему 4−4−1−1, Маурисио Перейра играл между средней линией и Федором Смоловым. При таком варианте соперник может найти свободу в опорной зоне. И «Локо» это делал. Стучась к воротам через центр, железнодорожники могли забить: трижды опасно бил Алексей Миранчук, дважды Игорь Денисов.

Но это неминуемо, когда ты хочешь опасно жалить контратаками. Иногда приходится чем-то жертвовать. Если бы «Анжи» в первой части сезона отказался от своей контратакующей схемы 4−4−2, благодаря которой забивал и набирал очки, то уже сейчас мог бы проститься с премьер-лигой. А так махачкалинцы подбили даже «Зенит» со «Спартаком», сыграв 2:2. Скрипченко попробовал насытить оборону в матче с «Рубином», но проиграл по всем франтам — казанцы забили шесть, а южане ничего.

«Краснодар» против «Локо» контратаковал очень опасно. «Быки» вылетали в атаку либо вчетвером (два нападающих и пара крайних хавбеков), либо вшестером. В зависимости от того, успевали ли поддержать наступление Петров и Рамирес. Обычно они были стремительны. В одной атаке Петров даже пробил с передачи Рамиреса! Вместе они вошли в пятерку самых бьющих игроков своей команды: два и три удара соответственно.

На флангах средней линии у «Краснодара» действовали индивидуально сильные Классон и Вандерсон. Не попал в состав Мамаев. Контратакующий вариант ему не подходит: он силен при быстром комбинационном розыгрыше мяча, передачам в одно-два касания. Его коллеги вариативнее. Если Вандерсон отличается дриблингом (три обводки в игре с «Локо»), то Классон сильнее Мамаева в завершении фланговых атак (несколько попыток).

Самый опасный момент быков в первом тайме — выход один на один с вратарем Федор Смолова. Ключевую роль в эпизоде сыграл Перейра — увел защитника, создав Вандерсону коридор под передачу. Насыть Мусаев опорную зону Перейрой, сыграй с акцентом на оборону — и «Краснодар» потерял бы в атаке. А так Перейра парил в созидании: два удара и три ключевых паса. Плюс отличная работа без мяча, которую статистика не отражает.

Лучшая игра «быков»

20 ударов по воротам, 11 из штрафной — так лихо против команд, обосновавшихся в еврокубковой зоне, «Краснодар» в этом сезоне еще не играл. После матча Юрий Семин заметил, что «Локо» провалил две минуты. Но быки сделали все для того, чтобы это произошло.