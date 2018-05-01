СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии. Объявление последует до конца месяца

Источник: Спорт-Экспресс

Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая — в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.

Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии, однако из руководства федерацией футбола страны к нему никто не обращался.

Также появилась информация, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы с национальной командой.