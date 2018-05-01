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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии. Объявление последует до конца месяца

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини достиг договоренности о работе в сборной Италии, утверждает Corriere dello Sport.

Источник: Спорт-Экспресс

Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца месяца. Специалист дебютирует в национальной команде 28 мая — в товарищеской встрече с Саудовской Аравией.

Накануне 53-летний Манчини отметил, что не против возглавить сборную Италии, однако из руководства федерацией футбола страны к нему никто не обращался.

Также появилась информация, что экс-наставник «Баварии» Карло Анчелотти отказался от работы с национальной командой.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» перед начало сезона-2017/18. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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