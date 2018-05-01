Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Прошедший тур РФПЛ стал самым посещаемым в нынешнем сезоне
ТАСС, 1 мая. Прошедший 28-й тур Российской футбольной
ТАСС, 1 мая. Прошедший 28-й тур Российской футбольной
Матчи 28-го тура посетил 151 961 зритель. Это лучший результат с сезона-2012/13, когда на матчи 25-го тура пришло в общей сложности 170 804 болельщика.
На матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» присутствовало 34 055 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей «Краснодара» в РФПЛ.