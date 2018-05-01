Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Девочки, маршировавшие в юбках по сугробам, заболели
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
30.04
Тоттенхэм Хотспур2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
30.04
Бетис2
Малага1
Футбол. Премьер-лига
30.04
Краснодар2
Локомотив М0
Футбол. Премьер-лига
30.04
Ахмат0
Урал0
Футбол. Премьер-лига
30.04
Динамо М0
Рубин0
Футбол. Премьер-лига
30.04
Уфа1
СКА-Хабаровск0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
«Локомотив» — чемпион? Смолов против!
Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
00:52 (мск), источник: ТАСС

Прошедший тур РФПЛ стал самым посещаемым в нынешнем сезоне

ТАСС, 1 мая. Прошедший 28-й тур Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) стал самым посещаемым в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матчи 28-го тура посетил 151 961 зритель. Это лучший результат с сезона-2012/13, когда на матчи 25-го тура пришло в общей сложности 170 804 болельщика.

На матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» присутствовало 34 055 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей «Краснодара» в РФПЛ.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Локомотив» — чемпион? Смолов против!
Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет
Игроки «Барселоны» приняли участие в чемпионском параде (видео)
«Бавария» попытается обыграть «Реал» для выхода в финал ЛЧ
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию под руководством Ледяхова
Мурат Гассиев выразил готовность боксировать с украинцем на Луне
Юрий Семин: Пятая колонна не особо хочет, чтобы я работал дальше
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь