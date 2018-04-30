Юрий Семин: Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я работал дальше
Главный тренер «Локомотива» на
Главный тренер «Локомотива» на
— «Краснодар» играл очень хорошо, — начал Семин. — Если не считать двух моментов с голами, то и мы играли достойно. Допустили необязательную ошибку при пенальти. Уровень футбола был
— Вам остался один шаг до чемпионства…
— Мы дойдем. Сделаем этот шаг. Не важно, в какой игре, но мы этот шаг сделаем.
— Почему «Локомотив» уже три матча не забивает?
— У нас много атакующих футболистов. Моменты есть. Но, наверное, не хватает агрессии и хладнокровия. Они же не потеряли в мастерстве!
— Вы провели много времени в Краснодарском крае во время игровой карьеры. Не чувствуете несправедливости? — вопрос от кубанского журналиста.
— Несправедливости нет. Футбол всегда справедлив. Краснодар я поздравляю: у вас великолепная команда. Разве мог раньше
— Как вы прокомментируете то, что «Локомотив» может возглавить Карло Анчелотти?
— Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Пусть
— Это все бред, — отвечает
— Как бред? — снова говорит Семин. — Эти же слухи появились перед матчем с «Зенитом», появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно.
— Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с «Локо», потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?
— Вы смотрели матч «Интер» — «Ювентус»? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти (Икарди в конце матча заменил Сантон, допустивший ошибку, что привело к поражению миланцев. — Прим. «СЭ»), то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.
— У нас — это у кого?
— У нас — это у нас.
Мурад МУСАЕВ: БУДЕМ РАДЫ, ЕСЛИ «ЛОКО» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ
— Матч получился энергозатратным, — начал главный тренер «Краснодара». — Первый тайм обе команды провели на встречных курсах. У нас были удачные моменты, и, в целом, я доволен содержанием игры. Во втором тайме начали не так уверенно, но затем начали создавать моменты. Такие игры — это праздник. Ради них мы находимся в профессии. Выходишь и играешь с первым местом! Я с нетерпением жду таких матчей.
— Для вас победа над лидером значит
— Это обычная победа. Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом, но в следующих матчах.
— Почему Мамаев остался в запасе?
— У Мамаева были проблемы со здоровьем. Он только два дня работал в общей группе, пропустил три тренировки. Поэтому во втором тайме мы решили выпустить Сулейманова, а в основе Шишкина. Считаю, что Рома провел великолепный матч.
— Как вы будете готовить команду к оставшимся матчам?
— В психологическом плане ничего менять не будем. Мы все профессионалы. Все нацелены на самый высокий результат. Все понимают, что нужно добиться максимума в оставшихся играх.
Гоша ЧЕРНОВ
из Краснодара.
|Краснодар
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2:0
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Мурад Мусаев
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)