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22:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я работал дальше

Главный тренер «Локомотива» на пресс-конференции после поражения от «Краснодара» (0:2) затронул тему своего будущего, а его коллега Мурад Мусаев пожелал красно-зеленым победы в чемпионате России.

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— «Краснодар» играл очень хорошо, — начал Семин. — Если не считать двух моментов с голами, то и мы играли достойно. Допустили необязательную ошибку при пенальти. Уровень футбола был очень-очень хорошим, соответствовал количеству зрителей. В Краснодаре потрясающий стадион и атмосфера. Поблагодарю и наших болельщиков, которые приехали сюда в таком громадном количестве.

— Вам остался один шаг до чемпионства…

— Мы дойдем. Сделаем этот шаг. Не важно, в какой игре, но мы этот шаг сделаем.

— Почему «Локомотив» уже три матча не забивает?

— У нас много атакующих футболистов. Моменты есть. Но, наверное, не хватает агрессии и хладнокровия. Они же не потеряли в мастерстве!

— Вы провели много времени в Краснодарском крае во время игровой карьеры. Не чувствуете несправедливости? — вопрос от кубанского журналиста.

— Несправедливости нет. Футбол всегда справедлив. Краснодар я поздравляю: у вас великолепная команда. Разве мог раньше кто-то предположить, что «Краснодар» и «Локо» соберут полную чашу? Билета ни одного не было. Жив хороший футбол! На плохой бы никто не пошел.

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— Как вы прокомментируете то, что «Локомотив» может возглавить Карло Анчелотти?

— Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Пусть пресс-атташе отвечает.

— Это все бред, — отвечает пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров.

— Как бред? — снова говорит Семин. — Эти же слухи появились перед матчем с «Зенитом», появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно.

— Вы не думаете, что иностранных тренеров связывают с «Локо», потому что некоторые завидуют возможному успеху российского тренера?

— Вы смотрели матч «Интер» — «Ювентус»? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти (Икарди в конце матча заменил Сантон, допустивший ошибку, что привело к поражению миланцев. — Прим. «СЭ»), то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы Семин продолжал дальше.

— У нас — это у кого?

— У нас — это у нас.

Мурад МУСАЕВ: БУДЕМ РАДЫ, ЕСЛИ «ЛОКО» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ

Понедельник. Краснодар. «Краснодар» — «Локомотив» — 2:0. Мурад МУСАЕВ | Источник: Спорт-Экспресс

— Матч получился энергозатратным, — начал главный тренер «Краснодара». — Первый тайм обе команды провели на встречных курсах. У нас были удачные моменты, и, в целом, я доволен содержанием игры. Во втором тайме начали не так уверенно, но затем начали создавать моменты. Такие игры — это праздник. Ради них мы находимся в профессии. Выходишь и играешь с первым местом! Я с нетерпением жду таких матчей.

— Для вас победа над лидером значит что-то особенное?

— Это обычная победа. Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом, но в следующих матчах.

— Почему Мамаев остался в запасе?

— У Мамаева были проблемы со здоровьем. Он только два дня работал в общей группе, пропустил три тренировки. Поэтому во втором тайме мы решили выпустить Сулейманова, а в основе Шишкина. Считаю, что Рома провел великолепный матч.

— Как вы будете готовить команду к оставшимся матчам?

— В психологическом плане ничего менять не будем. Мы все профессионалы. Все нацелены на самый высокий результат. Все понимают, что нужно добиться максимума в оставшихся играх.

Гоша ЧЕРНОВ
из Краснодара.

Краснодар 2:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
30.04.2018, 19:00 Зрители: 34055 основной раунд: 28-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Юрий Семин
Голы
67′ Федор Смолов 10
68′ Федор Смолов 10
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
7′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
28′ Роман Шишкин 30
75′ Вандерсон Масиэл 7
Павел Мамаев 17
68′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
90′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
59 Алексей Миранчук
9 Арикленес да Силва Ари
27 Игорь Денисов (к)
23 Дмитрий Тарасов 71′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 5
4 Угловые 6
12 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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