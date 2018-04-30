«Локомотив» — чемпион? Смолов против!

Источник: Спорт-Экспресс

«ЛОКО» ПЕРЕГОРЕЛ

Для того, чтобы гарантировать золото, «Локомотиву» была нужна победа. Однако «Краснодар» начал со столь яростных атак, словно это ему оставался последний шаг до заветной цели. А «Локомотив» наоборот отбивался как-то сумбурно и суетливо. Не похоже это было на чемпионскую игру. Лидеры, как показалось по первым минутам, да и по всему первому тайму, прилично перегорели.

Почему так? Наверное, повлияла невероятная атмосфера. Красно-зеленые просто не привыкли к такому вниманию к себе, к такой безумной поддержке. И речь не только и не столько о трибунах, сколько о происходившем в городе до матча. Команду встречали у гостиницы, сопровождали во время прогулки, а потом и провожали на арену тысячи фанатов, которые в предвкушении большой победы приехали на Кубань из Москвы и других городов. «Колизей» Сергея Галицкого собрал аншлаг.

И хотя Семин в интервью перед матчем отметил, что такая обстановка — это круто, и доказывает, что Россия — футбольная страна, его команде столь запредельный нерв, видимо, мешал.

А еще, пожалуй, не хватало «Локо» Чорлуки. В первой части сезона команда без него обходилась, но в апреле хорват снова стал важным элементом в обороне. Причина его непопадания в заявку на матч банальна — небольшое повреждение.

Кроме того, бросалось в глаза отсутствие Фернандеша. Португалец, который по праву претендует на звание лучшего игрока чемпионата, остался в запасе тоже из-за проблем со здоровьем и не оптимальной формы.

СМОЛОВ ПРИСТРЕЛИВАЛСЯ

Была кадровая потеря и у «Краснодара» — травму получил Шатов. Но арендованный у «Зенита» хавбек, при всем уважении к его таланту, пока не стал для «быков» ключевой фигурой. И про его отсутствие как-то даже не вспоминалось. Ведь хозяева разгоняли одну шуструю атаку за другой. Особенно часто удавались им прорывы по левому флангу. В первую очередь шла эта активность от Рамиреса и Вандерсона.

Казалось, «Краснодар» вот-вот откроет счет. Однако до перерыва этого так и не случилось. Хотя острых моментов было действительно много. Например, шикарно бил Перейра, но чуть мимо верхнего угла. Чаще же всего на острие оказывался тот, кому и было положено — Смолов. И если первые его попытки сложно назвать убойными, то незадолго до ухода команд в раздевалки лучший бомбардир последних сезонов загубил стопроцентный момент. Он оказался один перед Гильерме после разрезающей передачи Вандерсона, но пробил в голкипера.

С другой стороны, Семин — это в первую очередь надежная оборона, а не феерия в атаке. Вот и ждали гости своих шансов в контратаках. И пусть редко, но метко эти ответные выпады проводили. Не зря же обе желтых карточки до перерыва получили хозяева — Гранквист и Шишкин, которые грубо прерывали быстрые забеги Ари и Фарфана соответственно.

«ЛОКО» ПРИШЕЛ В СЕБЯ

Но в раздевалке Семин нашел нужные слова и объяснил, что удерживать ничейный счет при таком давлении — губительная затея. Так, по крайней мере, показалось, потому что «Локо» вышел на второй тайм заметно увереннее. И все чаще стал подбираться к владениям Синицына. Вратарь «быков» в первой половине пару раз заставил своих болельщиков схватиться за сердце, когда-то неуверенно отражал дальний удар, то не совсем четко действовал на выходе.

К слову, пусть чемпионство «Краснодару» давно уже не светило, но шансы на Лигу чемпионов в случае победы были бы неплохие. Напомню, в этом сезоне путевку в отборочный турнир дает третье место. Так что с мотивацией у хозяев тоже был полный порядок.

СМОЛОВ ПРИСТРЕЛЯЛСЯ

И победа эта стала намного ближе, когда Петрова, врывавшегося в штрафную, откровенно завалил Антон Миранчук. Вилков назначить пенальти не испугался. Ирония судьбы: за несколько минут до этого тот же Антон Миранчук эффектно убрал на замахе того же Петрова, но пробил в перекладину. Смолов с 11-метровой отметки не промахнулся. Гильерме совершил отчаянный бросок, но не спас.

А буквально через минуту бразильца с российским паспортом было откровенно жаль. Как и весь «Локо», который пропустил еще. И снова от Смолова, который на этот раз воспользовался грубейшим ляпом Пейчиновича (вот и потеря опытнейшего Чорлуки сказалась). Первый удар Гильерме отразил, но следом форвард сборной России с острейшего угла все же послал мяч сетку, догнав Квинси Промеса в бомбардирской гонке (у обоих по 14 голов) и сохранив шансы «Краснодара» на Лигу чемпионов.