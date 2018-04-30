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21:16 (мск), источник: ТАСС

Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом» в матче РФПЛ

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» на своем поле победил московский «Локомотив» со счетом 2:0 в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Дубль оформил Федор Смолов (66-я и 68-я минуты), который сравнялся с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом по количеству забитых мячей в текущем сезоне чемпионата России (оба — по 15), форварды делят первое место по этому показателю.

На матче присутствовало 34 тысячи 55 зрителей. Рекорд посещаемости домашней арены «Краснодара» составляет 34 200 человек, он был установлен в ноябре 2016 года на товарищеском матче сборных России и Коста-Рики (3:4).

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«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, в активе команды 57 очков. Подопечные Юрия Семина потерпели пятое поражение в текущем сезоне чемпионата страны. Второе место занимает московский «Спартак» (53 очка), третьим идет ЦСКА (52). «Краснодар» с 50 очками расположился на пятой строчке. На четвертой позиции идет санкт-петербургский «Зенит» (50).

«Локомотиву» для победы в чемпионате России, независимо от результатов ближайших преследователей, осталось набрать два очка в двух оставшихся турах. 5 мая «Локомотив» примет «Зенит», а 13 мая сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».

«Краснодар» 5 мая на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском», а завершит сезон 13 мая домашним матчем с казанским «Рубином».

Краснодар 2:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
30.04.2018, 19:00 Зрители: 34055 основной раунд: 28-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Юрий Семин
Голы
67′ Федор Смолов 10
68′ Федор Смолов 10
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
7′ Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
28′ Роман Шишкин 30
75′ Вандерсон Масиэл 7
Павел Мамаев 17
68′ Маурисио Перейра 33
Магомед-Шапи Сулейманов 93
90′ Федор Смолов 10
Андрей Иван 9
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
60 Антон Миранчук
59 Алексей Миранчук
9 Арикленес да Силва Ари
27 Игорь Денисов (к)
23 Дмитрий Тарасов 71′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 5
4 Угловые 6
12 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Краснодар
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