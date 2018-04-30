Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон в недоумении: противник сломал боевые самолёты - СМИ
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Как еда, воздержание и другие факторы связаны с полом будущего ребенка
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар2
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Малага
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат0
Урал0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Рубин0
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
СКА-Хабаровск0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ: Миллионеры бегут за границу
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Прохоров прокомментировал иск Родченкова против него
СМИ: Александр Жуков уйдет со всех постов в ОКР и МОК
Гимнастка Алия Мустафина развелась с мужем
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
19:37 (мск), источник: Р-Спорт

Анчелотти не вел переговоры с российскими футбольными клубами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости, Сергей Яременко. Агент Джованни Бранкини, представляющий интересы Карло Анчелотти, заявил, что итальянский тренер не вел переговоры с российскими футбольными клубами.

Источник: Reuters

Ранее RMC Sport сообщил, что представители московского «Локомотива» встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. При этом, если президент железнодорожников Илья Геркус ближайшим летом перейдет на работу в «Зенит», 58-летний итальянский тренер может возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

«Могу сказать, что никаких переговоров с российскими клубами у нас не было. Такова ситуация на данный момент», — заявил Бранкини РИА Новости по телефону.

Карло Анчелотти возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», «Пари-Сен-Жермен», мадридский «Реал», а его последним местом работы была мюнхенская «Бавария», которая отправила специалиста в отставку в сентябре прошлого года.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
Наприседала: боец UFC Александра Албу и ее потрясающие формы
Прохоров прокомментировал иск Родченкова против него
СМИ: Александр Жуков уйдет со всех постов в ОКР и МОК
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию под руководством Ледяхова
UFC: Бой между Хабибом и Макгрегором может пройти только в США
Аршавин забил три гола в последних трех играх за «Кайрат»
«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд
IAAF угрожает России новыми санкциями из-за скандала с тренером
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Церковь в Магадане оштрафовали на 25 миллионов рублей за кражу воды
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь