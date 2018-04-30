Анчелотти не вел переговоры с российскими футбольными клубами

Ранее RMC Sport сообщил, что представители московского «Локомотива» встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. При этом, если президент железнодорожников Илья Геркус ближайшим летом перейдет на работу в «Зенит», 58-летний итальянский тренер может возглавить клуб из Санкт-Петербурга.
«Могу сказать, что никаких переговоров с российскими клубами у нас не было. Такова ситуация на данный момент», — заявил Бранкини РИА Новости по телефону.
Карло Анчелотти возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», «Пари-Сен-Жермен», мадридский «Реал», а его последним местом работы была мюнхенская «Бавария», которая отправила специалиста в отставку в сентябре прошлого года.