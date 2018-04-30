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18:42 (мск), источник: Советский спорт

«Краснодар» — «Локомотив»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на матч 28-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Рыбус, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фарфан, Ари.

Матч начнется в Краснодаре в 19:00 по московскому времени.

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