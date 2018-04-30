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14:57 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футболисты «Уфы» на своем поле нанесли поражение «СКА-Хабаровску» в матче 28-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на третьей минуте Дмитрий Сысуев.

«Уфа» набрала 39 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск», который уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, с 13 очками занимает последнее место.

В следующем туре «Уфа» 7 мая сыграет на выезде с казанским «Рубином», а хабаровская команда 5 мая примет «Краснодар».

Уфа 1:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
30.04.2018, 11:30 Зрители: 6362 основной раунд: 28-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Сергей Передня
Голы
3′ Дмитрий Сысуев (С. Игбун, А. Сухов) 7
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Павел Аликин (к) 3
Алексей Никитин 4
Йонуц Неделчару 27
Дмитрий Стоцкий 39
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
68′ Дмитрий Живоглядов 17
Иван Обляков 98
58′ Дмитрий Сысуев 7
Вячеслав Кротов 57
90′ Силвестр Игбун 44
Азамат Засеев 13
1 Александр Довбня
26 Александр Черевко
88 Георгий Наваловский
3 Исмаил Эдиев (к)
37 Дмитрий Гришко 15′
21 Артем Самсонов 74′
11 Мирослав Маркович
20 Максим Канунников
8 Деле Аделейе 64′ 36′
44 Лукаш Секульски
77 Константин Савичев 80′
87 Максим Казанков
6 Павел Карасев 54′
19 Виталий Федотов
Статистика
0 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
11 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
8 Угловые 5
9 Фолы 14
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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