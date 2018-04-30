Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на третьей минуте Дмитрий Сысуев.

«Уфа» набрала 39 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск», который уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, с 13 очками занимает последнее место.