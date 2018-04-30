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Гол Сысуева принес «Уфе» победу над «СКА-Хабаровском»
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футболисты «Уфы» на своем поле нанесли поражение «СКА-Хабаровску» в матче 28-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Футболисты «Уфы» на своем поле нанесли поражение «СКА-Хабаровску» в матче 28-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в понедельник в Уфе, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил на третьей минуте Дмитрий Сысуев.
«Уфа» набрала 39 очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск», который уже лишился шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, с 13 очками занимает последнее место.
В следующем туре «Уфа» 7 мая сыграет на выезде с казанским «Рубином», а хабаровская команда 5 мая примет «Краснодар».
|Уфа
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1:0
Первый тайм: 1:0
|СКА-Хабаровск
|Сергей Семак
|Сергей Передня
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|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)