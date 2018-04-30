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«Уфа» — «СКА-Хабаровск». Составы команд
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «СКА-Хабаровск» на встречу 28-го тура чемпионата России.
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «СКА-Хабаровск» на встречу 28-го тура чемпионата России.
«Уфа»: Беленов — Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич — Пауревич, Салатич, Стоцкий — Игбун, Сысуев.
Запасные — Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.
«СКА-Хабаровск»: Довбня — Эдиев, Черевко, Аделейе, Гришко — Самсонов, Наваловский, Савичев, Карасев — Канунников, Маркович.
Запасные: Криворучко, Казанков, Никифоров, Макаров, Федотов, Колесниченко, Секульски.
Встреча пройдет сегодня, начало — 11.30 по московскому времени.