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10:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» — «СКА-Хабаровск». Составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «СКА-Хабаровск» на встречу 28-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов — Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич — Пауревич, Салатич, Стоцкий — Игбун, Сысуев.

Запасные — Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

«СКА-Хабаровск»: Довбня — Эдиев, Черевко, Аделейе, Гришко — Самсонов, Наваловский, Савичев, Карасев — Канунников, Маркович.

Запасные: Криворучко, Казанков, Никифоров, Макаров, Федотов, Колесниченко, Секульски.

Встреча пройдет сегодня, начало — 11.30 по московскому времени.

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