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Манчини отправился из Санкт-Петербурга в Рим
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 30 апреля, улетел из
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 30 апреля, улетел из
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева, итальянский специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту «Пулково».
Накануне подопечные Манчини на своём поле сыграли вничью с московским ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Манчини является из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.