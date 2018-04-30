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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини отправился из Санкт-Петербурга в Рим

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сегодня, 30 апреля, улетел из Санкт-Петербурга.

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева, итальянский специалист сел на утренний рейс до Рима в аэропорту «Пулково».

Накануне подопечные Манчини на своём поле сыграли вничью с московским ЦСКА (0:0) в матче 28-го тура Премьер-Лиги и лишились шансов в нынешнем сезоне завоевать чемпионский титул.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что Манчини является из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

Источник: Чемпионат.com
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