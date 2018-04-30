«Локомотив» не станет чемпионом в Краснодаре
Сегодня четырьмя матчами завершится программа 28-го тура чемпионата России.
Сегодня четырьмя матчами завершится программа 28-го тура чемпионата России.
УФА —
30 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 11.30 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
ПОТЕРИ
«Уфа»: Ванек, Сайдахмет (травмы).
«СКА-Хабаровск»: Корян (травма), Кабутов (дисквалификация).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Уфа»: Сысуев, Фатаи.
«СКА-Хабаровск»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
Тренер «Уфы» Сергей Томаров и хавбек Сафрониди провели урок в гимназии № 93. Кроме того, делегация команды нанесла визит в коррекционную
Футболисты и тренеры хабаровчан побывали на премьере фильма «Тренер», перед началом которого у болельщиков была возможность пообщаться с армейцами, взять у них автографы и сфотографироваться со своими кумирами.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
С учетом первенства ФНЛ и Кубка России «Уфа» никогда не проигрывала хабаровской команде (+2=4).
Только три очка набрали в этом сезоне на чужих полях дальневосточники, забив в 13 матчах три мяча.
ЦИТАТЫ
Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
— Самая важная мотивация для нас — это победа. Мы будем стараться и дальше выкладываться на все 100 процентов. По самоотдаче как в прошедшей игре с «Локомотивом», так и в предыдущих матчах у меня к ребятам нет никаких вопросов. Нет нареканий ни к одному игроку — они выкладываются полностью. Меня как тренера это не может не радовать.
Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— Пока никаких глобальных планов нет. Конечно, в ближайшее время мы будем разговаривать об этом с руководством. Ближайшая же задача это восстановиться и подготовить команду к игре с «Уфой». Легких матчей с нами у соперников не будет.
ПРОГНОЗ
Александр ГРИШИН,
3:0 Здесь все очевидно. «СКА-Хабаровск» уже вылетел, а «Уфа» бьется за шестое место. Ожидаю разгром.
Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:
2:0 В весенней части чемпионата «СКА-Хабаровск» не забил ни одного мяча! Предположу, что и в этот раз обойдется без голов от дальневосточников.
ДИНАМО — РУБИН
30 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки». 14.00 (НАШ ФУТБОЛ).
Судья: Мешков (Дмитров).
ПОТЕРИ
«Динамо»: Терехов (травма), Соу (дисквалификация).
«Рубин»: —.
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Динамо»: —.
«Рубин»: Гекдениз.
НОВОСТИ КОМАНД
МВД проводит проверку руководства «Динамо» на коррупционные нарушения. Основанием послужило заявление председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржаловского.
Компания Golden Toys LLC требует с «Динамо» 1,25 миллиона евро за организацию перехода защитника Рауша.
Во время подготовки к матчу с «Динамо» по индивидуальной программе занимался полузащитник Гекдениз. Остальные футболисты работали без ограничений.
Бесплатным будет вход на игру «Рубин» — «Уфа», которая станет тестом «Казань Арены» перед ЧМ-2018.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Прошлый раз «Динамо» обыграло «Рубин» 1 декабря 2012 года (3:0), а до этого не могло превзойти казанцев шесть лет.
После проигрыша шестилетней давности «Рубин» провел с
ЦИТАТЫ
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо» (отвечая на вопрос о Ташаеве):
— Его будущее? Он игрок «Динамо». И мы будем прилагать все усилия, чтобы он им и оставался. Шансы сохранить его в команде оценивать не могу, но как тренер хочу, чтобы он остался игроком «Динамо».
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
—
ПРОГНОЗ
Александр ГРИШИН,
1:0 Не думаю, что в этом матче мы увидим много голевых моментов. Бердыев еще находится в стадии построения команды, но в следующем сезоне, уверен, болельщики увидят совсем другой «Рубин». А пока поставлю на
Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:
0:0 Ожидаю много борьбы и минимум опасных моментов у обоих ворот. «Рубин», скорее всего, станет действовать от обороны, которую будет предельно тяжело вскрыть.
АХМАТ — УРАЛ
30 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ)
Судья: Еськов (Москва).
ПОТЕРИ
«Ахмат»: Садаев, Филипе Сампайю (травмы), Анхель (дисквалификация).
«Урал»: Хозин, Чантурия (травмы).
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Ахмат»: Родолфу.
«Урал»: —.
НОВОСТИ КОМАНД
В связи с различными травмами исключено участие в предстоящей игре защитника Филипе Сампайю и нападающего Садаева. Последний получил повреждение еще в игре с «Тосно».
Коррективы в планы уральцев внесла погода: после двух выходных первое занятие пришлось провести в манеже, после чего «шмели» начали работу на базе «Бажовия».
Восстановился после травмы и готов к игре полузащитник Димитров.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
После смены главного тренера грозненская команда в трех турах набрала 7 очков (+2=1).
После проигрыша ЦСКА в трех следующих гостевых матчах в 2018 году екатеринбуржцы набрали 7 очков (+2=1).
ЦИТАТЫ
Магомед МИТРИШЕВ, нападающий «Ахмата»:
— Да, мы обыграли «Спартак», но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона.
Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. «Урал» и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.
Отман
— У меня немного информации об этой команде («Ахмате». — Прим. «СЭ»). Знаю Исмаэля. Против него я играл в Швеции. Это хорошая команда, они поменяли свой стиль игры, сейчас играют больше от обороны, с хорошими контратаками и очень опасны на штрафных. Забили много мячей со стандартных положений.
ПРОГНОЗ
Александр ГРИШИН,
2:1 Обидчики «Спартака» в двух последних турах встречаются между собой. «Ахмат» очень понравился в матче с
Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:
2:1 «Ахмат» будет на подъеме после уверенной победы над «Спартаком». А домашние стены и болельщики традиционно помогают грозненцам.
КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ
30 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
ПОТЕРИ
«Краснодар»: Окриашвили (травма).
«Локомотив»: —.
ПОД СОМНЕНИЕМ
«Краснодар»: Шатов.
«Локомотив»: Чорлука.
НОВОСТИ КОМАНД
Под вопросом участие в предстоящей игре травмировавшегося Шатова.
После матча с «Локомотивом» состоится церемония прощания с покидающим клуб по окончании контракта нападающим Лаборде.
«Быки» могут предложить полузащитнику «Зенита» Жиркову контракт по схеме «1+1».
За три тура до финиша чемпионата «Локомотив» гарантировал комплект медалей и участие в Лиге чемпионов.
В потенциально «золотом» матче в Краснодаре железнодорожников поддержат более пяти тысяч болельщиков.
Арендованный у «быков» Ари имеет право сыграть в Краснодаре.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В пяти последних матчах этих соперников победитель забивает два мяча, но только один выигрыш оказался на стороне «быков», в марте прошлого года победивших в Черкизово (2:1).
Четыре из пяти последних матчей «Локо» и «Краснодара» завершились со счетом 2:1. Такой результат фиксировался в обеих встречах в Краснодаре, и «быкам» обязательно забивал Самедов.
ЦИТАТЫ
Федор СМОЛОВ, нападающий «Краснодара»:
— Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский
АРИ, нападающий «Лококомотива»:
— Не считал расклады. Мы поедем в Краснодар за победой, это самая важная игра на данный момент. Никаких других мыслей и быть не может. Да и в матче с «Зенитом» потом будет проще. Если станем чемпионами заранее, покажем яркий футбол в последнем домашнем матче.
ПРОГНОЗ
Александр ГРИШИН,
1:1 Хочется, чтобы интрига в чемпионате продолжалась до последнего тура. В случае победы «Локомотива» она умрет. Да и «Краснодар» будет цепляться за шанс попасть в зону Лиги чемпионов до последнего.
Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент «СЭ»:
2:1 Чувствуется, что возможное чемпионство начинает немного давить на игроков «Локомотива». «Краснодару» же необходима только победа, чтобы оставались шансы попасть в призовую тройку. Согласен с уважаемым оппонентом, необходимо, чтобы интрига жила!