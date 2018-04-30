«Локомотив» в понедельник может стать чемпионом России по футболу

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Команде Юрия Семина в трех оставшихся матчах чемпионата необходима лишь одна победа, чтобы стать недосягаемой для конкурентов. «Локомотив» два предыдущих матча завершил нулевыми ничьими — с «Ахматом» и «Уфой», при этом команда Семина не пропускает на протяжении четырех встреч чемпионата. В семи весенних матчах премьер-лиги ворота «Локомотива» поразил лишь Аарон Оланаре из «Амкара», который принес своей команде победу — 2:1.

Под руководством Семина, который впервые возглавил «Локомотив» еще в 1986-м, когда команда еще выступала в первой союзной лиге, столичный клуб выиграл чемпионаты России в 2002-м и 2004-м. Впоследствии Семин возвращался в качестве президента, работал тренером, а затем ушел после разногласий с возглавлявшей клуб Ольгой Смородской.

В 2015 году Семин вернулся снова, причем в первом же матче под его руководством «Локомотив» победил в гостях «Краснодар» — 2:1. Авторов голов в той встрече Александра Самедова и Эсекьеля Хенти в составе команды уже нет. В следующем матче «Локомотива» в Краснодаре он может стать чемпионом, хотя в прошлом сезоне стал лишь восьмым, и этот результат стал одним из худших в российской истории команды — в 2013 году «Локомотив» и вовсе финишировал девятым.

«Краснодару» осталась борьба за Лигу чемпионов

«Краснодар» первым из клубов «большой пятерки» расстался с надеждами на чемпионский титул. Под руководством Мурада Мусаева кубанцы победили в гостях «Зенит» и разгромили «Арсенал», однако затем уступили в гостях ЦСКА — 1:2. В этом матче из-за дисквалификации не смог сыграть Федор Смолов, который, впрочем, не забивал в пяти предыдущих играх, уступив лидерство в споре бомбардиров спартаковцу Квинси Промесу.

«Краснодар» при бывших тренерах Олеге Кононове и Игоре Шалимове неудачно играл против конкурентов — победа уже под руководством Мусаева в Санкт-Петербурге стала первой в сезоне в матчах с топ-клубами. Ранее «Краснодар» дважды проиграл «Спартаку» и ЦСКА, в первом круге уступив также «Зениту» и «Локомотиву». С командой Семина кубанцы сыграли в конце октября, потерпев поражение со счетом 0:2.

При этом «Краснодар» сохраняет шансы на медали и путевку в Лигу чемпионов, для чего необходимо обязательно побеждать лидера. В главном еврокубке кубанцы пока еще не выступали, лишь раз пробившись в первую тройку по итогам чемпионата (2015).

На 34-тысячной арене «Краснодар» в выходной понедельник ожидается аншлаг, также ожидается массовый выезд фанатов «Локомотива», которые ждут официального оформления чемпионства. Игра начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

В Химках и Грозном сыграют за спасение

Важные матчи в борьбе за выживание пройдут в Химках, где «Динамо» примет казанский «Рубин», и Грозном, где «Ахмат» встретится с «Уралом». Динамовцы после серии побед потерпели поражения от «Локомотива» и «Зенита», однако неделю назад сумели обыграть аутсайдера — хабаровский СКА. Но успешная игра конкурентов не позволяет бело-голубым расслабиться, хотя весной «Динамо» набрало 11 очков, команда Дмитрия Хохлова все еще может завершить сезон переходными матчами.

«Рубин» Курбана Бердыева весной пополнил баланс 12 очками и теперь претендует на шестое место, которое оставляет надежду на Лигу Европы — если победитель кубкового турнира «Тосно» или курский «Авангард» не сумеют получить лицензию на выступление в еврокубках.

Матч на «Арене-Химки» начнется в 14:00 мск, главный арбитр — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова. Дисквалифицирован полузащитник «Динамо» Самба Соу. «Рубин» остается самым неудобным соперником для «Динамо» — в 29 матчах бело-голубые победили казанцев лишь трижды при 15 поражениях.

В 16:30 на «Ахмат-Арене» в Грозном местный клуб принимает «Урал». Обе команды в апреле нанесли поражения «Спартаку», а успешные выступления весной позволяют им избежать переходных матчей. «Ахмат» под руководством и. о. главного тренера Игоря Ледяхова набрал семь очков в трех встречах, тогда как уральцы и вовсе не проигрывают пять матчей кряду. Главный арбитр матча — Алексей Еськов из Москвы.