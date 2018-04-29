Карпин не считает личным противостоянием предстоящий матч со «Спартаком»

Ранее Карпин был генеральным директором и главным тренером «Спартака». «Ростов» в гостях сыграет со «Спартаком» в 29-м туре Российской футбольной
«Важная игра для «Ростова». Меня не будет на поле, будут футболисты «Ростова» — это те, кто будет противостоять «Спартаку», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько для него будет принципиальной встреча с
«Для меня принципиально выиграть в этой встрече, так же, как сегодня», — добавил он.
По его словам, ему «некому ничего доказывать, тем более [владельцу “Спартака” Леониду] Федуну».
В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 11-е место, набрав 34 очка. «Спартак» занимает вторую позицию с 53 баллами после 28 матчей, лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей. Третьим идет столичный ЦСКА (52 очка, 28 матчей).