Карпин не считает личным противостоянием предстоящий матч со «Спартаком»

«Важная игра для «Ростова». Меня не будет на поле, будут футболисты «Ростова» — это те, кто будет противостоять «Спартаку», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько для него будет принципиальной встреча с красно-белыми. — Концентрироваться на том, что я был в «Спартаке» и теперь это мое противостояние — абсолютно нет, будем готовиться абсолютно спокойно, так же, как готовились к «Тосно» («Ростов выиграл 2:0 — прим. ТАСС)».