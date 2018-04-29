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22:00 (мск), источник: ТАСС

Карпин не считает личным противостоянием предстоящий матч со «Спартаком»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин намерен спокойно готовить команду к предстоящему матчу чемпионата России по футболу с московским «Спартаком» и не считает эту встречу принципиальным для себя противостоянием. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Карпин был генеральным директором и главным тренером «Спартака». «Ростов» в гостях сыграет со «Спартаком» в 29-м туре Российской футбольной премьер-лиги 5 мая.

«Важная игра для «Ростова». Меня не будет на поле, будут футболисты «Ростова» — это те, кто будет противостоять «Спартаку», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько для него будет принципиальной встреча с красно-белыми. — Концентрироваться на том, что я был в «Спартаке» и теперь это мое противостояние — абсолютно нет, будем готовиться абсолютно спокойно, так же, как готовились к «Тосно» («Ростов выиграл 2:0 — прим. ТАСС)».

«Для меня принципиально выиграть в этой встрече, так же, как сегодня», — добавил он.

По его словам, ему «некому ничего доказывать, тем более [владельцу “Спартака” Леониду] Федуну».

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 11-е место, набрав 34 очка. «Спартак» занимает вторую позицию с 53 баллами после 28 матчей, лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей. Третьим идет столичный ЦСКА (52 очка, 28 матчей).

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