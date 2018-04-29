«Ростов» победил «Тосно» во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена»

На матче присутствовало 25 тысяч зрителей. Дублем отметился Эльдор Шомуродов (67-я и 72-я минуты). На 27-й минуте нападающий «Тосно» Александр Макаров за вторую желтую карточку был удален с поля. «Тосно» не может победить в чемпионате на протяжении семи игр подряд.
В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 11-е место, набрав 34 очка, «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей, вторым идет московский «Спартак» (53 очка, 28 матчей), третьим — столичный ЦСКА (52 очка, 28 матчей).
«Ростов» в следующем матче 5 мая на выезде сыграет со «Спартаком», «Тосно» в тот же день примет московское «Динамо».
В первой тестовой игре, которая прошла 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором хозяева примут екатеринбургский «Урал», пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч человек.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.