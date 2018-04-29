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21:42 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» победил «Тосно» во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена»

ТАСС, 29 апреля. «Ростов» со счетом 2:0 одержал победу над «Тосно» из Ленинградской области в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону и стала вторым тестовым матчем на местном стадионе, который летом примет игры чемпионата мира 2018 года.

Источник: ИТАР-ТАСС

На матче присутствовало 25 тысяч зрителей. Дублем отметился Эльдор Шомуродов (67-я и 72-я минуты). На 27-й минуте нападающий «Тосно» Александр Макаров за вторую желтую карточку был удален с поля. «Тосно» не может победить в чемпионате на протяжении семи игр подряд.

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 11-е место, набрав 34 очка, «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей, вторым идет московский «Спартак» (53 очка, 28 матчей), третьим — столичный ЦСКА (52 очка, 28 матчей).

«Ростов» в следующем матче 5 мая на выезде сыграет со «Спартаком», «Тосно» в тот же день примет московское «Динамо».

В первой тестовой игре, которая прошла 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором хозяева примут екатеринбургский «Урал», пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч человек.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ростов 2:0
Первый тайм: 0:0
Тосно
29.04.2018, 19:00 основной раунд: 28-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Дмитрий Парфенов
Голы
67′ Элдор Шомуродов (А. Зуев, Т. Калачев) 14
72′ Элдор Шомуродов (А. Юсупов) 14
Составы
Илья Абаев 31
63′ Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Сергей Паршивлюк 4
Александр Гацкан (к) 84
Тимофей Калачев 2
Элдор Шомуродов 14
66′ Дмитрий Скопинцев 77
Александр Зуев 10
55′ 69′ Аяз Гулиев 8
Артур Юсупов 7
79′ Алексей Ионов 12
Евгений Макеев 16
16 Давид Юрченко (к)
21 Вагиз Галиулин 35′
31 Александр Макаров 2′ 26′
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич 67′
15 Нуну Роша
4 Илья Жигулев
5 Неманья Миюшкович
11 Максим Палиенко 74′
29 Рикарду Кавальканте Рикардинью
88 Марко Полетанович 82′
14 Александр Карницкий
77 Никола Труич 68′
19 Алексей Скворцов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 0
16 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 2
19 Фолы 6
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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