«Ростов» победил «Тосно» во втором тестовом матче на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена»

Источник: ИТАР-ТАСС

На матче присутствовало 25 тысяч зрителей. Дублем отметился Эльдор Шомуродов (67-я и 72-я минуты). На 27-й минуте нападающий «Тосно» Александр Макаров за вторую желтую карточку был удален с поля. «Тосно» не может победить в чемпионате на протяжении семи игр подряд.

В турнирной таблице «Ростов» поднялся на 11-е место, набрав 34 очка, «Тосно» с 24 очками идет 15-м. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей, вторым идет московский «Спартак» (53 очка, 28 матчей), третьим — столичный ЦСКА (52 очка, 28 матчей).

«Ростов» в следующем матче 5 мая на выезде сыграет со «Спартаком», «Тосно» в тот же день примет московское «Динамо».

В первой тестовой игре, которая прошла 15 апреля, «Ростов» со счетом 2:0 победил «СКА-Хабаровск». Третий тестовый матч на «Ростов-Арене», в котором хозяева примут екатеринбургский «Урал», пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч человек.