Михаил Боярский: «Зенит», сколько можно надо мной издеваться?! Уж лучше за «Тосно» болеть
Известный болельщик
Известный болельщик
— Что тут скажешь. Сегодня играли только два человека, — грустно констатировал Боярский.
— Кто именно?
— Вратари — Акинфеев и Лодыгин. Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно еще и голову включать.
— Значит, не получили никакого удовольствия от игры?
— Да какое там… Нам нельзя показывать европейские матчи. Их смотришь и понимаешь, насколько велика разница… Футболисты «Зенита» и ЦСКА, конечно, старались, носились и так далее. Но ведь так и во дворе… А они,
— При этом Манчини сказал, что «Зенит» был ближе к победе.
— Обе команды, в принципе, находились от нее недалеко. Но не к футболу…
— Когда, наконец, прорвет Заболотного?
— Он был обязан забивать головой. Просто обязан. Тем более, говорят, что Антон специалист именно по таким мячам. Но, похоже, это утверждение ошибочно.
— Когда Заболотный из раза в раз промахивается, вспоминаете Дзюбу?
— Да всех вспоминаю. И Кокорина, и Дзюбы «Зениту» не хватает. Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в
— Все настолько беспросветно?
— Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?!
— Сегодня питерцы официально лишились шансов на золото…
— Не удивлен. Про чемпионство уже давно можно было забыть. Болельщики смирились. Хорошо в Лигу чемпионов попасть бы…
— Если «Зенит» не пробьется в ЛЧ, сезон следует признать провальным?
— Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».
— Ничего себе…
— Да. Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату.
— Нужно ли летом звать в Петербург Семака?
— Полагаю, да. Надо уже, наверное, делать ставку на своих. Тем более, Семак великолепно знает коллектив. С западными тренерами у нас
— Сергей Шнуров написал новую песню про «Зенит». Не хотите последовать его примеру? Или сейчас команда не заслуживает места в вашем творчестве?
— Музыкальная поддержка это, конечно, хорошо. Такое всегда симпатично. Но, понимаете, гимн глупо писать специально. Он рождается спонтанно.
|Роберто Манчини
|Виктор Гончаренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)