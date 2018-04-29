Михаил Боярский: «Зенит», сколько можно надо мной издеваться?! Уж лучше за «Тосно» болеть

Источник: РИА "Новости"

— Что тут скажешь. Сегодня играли только два человека, — грустно констатировал Боярский.

— Кто именно?

— Вратари — Акинфеев и Лодыгин. Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно еще и голову включать.

— Значит, не получили никакого удовольствия от игры?

— Да какое там… Нам нельзя показывать европейские матчи. Их смотришь и понимаешь, насколько велика разница… Футболисты «Зенита» и ЦСКА, конечно, старались, носились и так далее. Но ведь так и во дворе… А они, вообще-то, профессионалы. Должны забивать. Вот голкиперы — молодцы, свою работу выполнили. А остальные — просто побегали.

— При этом Манчини сказал, что «Зенит» был ближе к победе.

— Обе команды, в принципе, находились от нее недалеко. Но не к футболу…

— Когда, наконец, прорвет Заболотного?

— Он был обязан забивать головой. Просто обязан. Тем более, говорят, что Антон специалист именно по таким мячам. Но, похоже, это утверждение ошибочно.

— Когда Заболотный из раза в раз промахивается, вспоминаете Дзюбу?

— Да всех вспоминаю. И Кокорина, и Дзюбы «Зениту» не хватает. Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты.

— Все настолько беспросветно?

— Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?!

— Сегодня питерцы официально лишились шансов на золото…

— Не удивлен. Про чемпионство уже давно можно было забыть. Болельщики смирились. Хорошо в Лигу чемпионов попасть бы…

— Если «Зенит» не пробьется в ЛЧ, сезон следует признать провальным?

— Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

— Ничего себе…

— Да. Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату.

— Нужно ли летом звать в Петербург Семака?

— Полагаю, да. Надо уже, наверное, делать ставку на своих. Тем более, Семак великолепно знает коллектив. С западными тренерами у нас что-то не получается. С кем только ни пытались работать. Я сейчас не только «Зенит» имею в виду. И с Гусом Хиддинком, и другими специалистами. Нет, что-то не то…

— Сергей Шнуров написал новую песню про «Зенит». Не хотите последовать его примеру? Или сейчас команда не заслуживает места в вашем творчестве?