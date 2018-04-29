Михаил Боярский: «Зенит», сколько можно надо мной издеваться?! Уж лучше за «Тосно» болеть

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мир упал под Емельяненко: СМИ о победе РФ над США
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Принцесса Швеции Мадлен опубликовала первые официальные портреты 2-месячной дочки
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов2
Тосно0
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
София Ротару устроила семейную фотосессию
Бузова помогла фанатам из Владикавказа попасть на ее концерт
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
11«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Боярский: «Зенит», сколько можно надо мной издеваться?! Уж лучше за «Тосно» болеть

Известный болельщик сине-бело-голубых раскритиковал качество игры питерцев и ЦСКА (0:0).

Источник: РИА "Новости"

— Что тут скажешь. Сегодня играли только два человека, — грустно констатировал Боярский.

— Кто именно?

— Вратари — Акинфеев и Лодыгин. Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно еще и голову включать.

— Значит, не получили никакого удовольствия от игры?

— Да какое там… Нам нельзя показывать европейские матчи. Их смотришь и понимаешь, насколько велика разница… Футболисты «Зенита» и ЦСКА, конечно, старались, носились и так далее. Но ведь так и во дворе… А они, вообще-то, профессионалы. Должны забивать. Вот голкиперы — молодцы, свою работу выполнили. А остальные — просто побегали.

— При этом Манчини сказал, что «Зенит» был ближе к победе.

— Обе команды, в принципе, находились от нее недалеко. Но не к футболу…

— Когда, наконец, прорвет Заболотного?

— Он был обязан забивать головой. Просто обязан. Тем более, говорят, что Антон специалист именно по таким мячам. Но, похоже, это утверждение ошибочно.

— Когда Заболотный из раза в раз промахивается, вспоминаете Дзюбу?

— Да всех вспоминаю. И Кокорина, и Дзюбы «Зениту» не хватает. Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты.

— Все настолько беспросветно?

— Я болельщик, и у меня просто не хватает эмоций! Сколько же можно издеваться надо мной?!

— Сегодня питерцы официально лишились шансов на золото…

— Не удивлен. Про чемпионство уже давно можно было забыть. Болельщики смирились. Хорошо в Лигу чемпионов попасть бы…

— Если «Зенит» не пробьется в ЛЧ, сезон следует признать провальным?

— Тогда Манчини — до свидания! Это само собой. Может быть, так даже и лучше. Команде необходимо начать все с нуля. Уж лучше буду больше болеть за «Тосно», чем за «Зенит».

— Ничего себе…

— Да. Там хоть перспектива чувствуется. В «Тосно» люди хотят играть в футбол, развиваются, а не работают только за зарплату.

— Нужно ли летом звать в Петербург Семака?

— Полагаю, да. Надо уже, наверное, делать ставку на своих. Тем более, Семак великолепно знает коллектив. С западными тренерами у нас что-то не получается. С кем только ни пытались работать. Я сейчас не только «Зенит» имею в виду. И с Гусом Хиддинком, и другими специалистами. Нет, что-то не то…

— Сергей Шнуров написал новую песню про «Зенит». Не хотите последовать его примеру? Или сейчас команда не заслуживает места в вашем творчестве?

— Музыкальная поддержка это, конечно, хорошо. Такое всегда симпатично. Но, понимаете, гимн глупо писать специально. Он рождается спонтанно.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
29.04.2018, 16:30 Зрители: 51328 основной раунд: 28-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Виктор Гончаренко
Составы
Юрий Лодыгин 1
Игорь Смольников 19
6′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
84′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Антон Заболотный 29
19′ Бранислав Иванович 60
Юрий Жирков 18
85′ Далер Кузяев 14
Дмитрий Полоз 7
87′ Себастьян Дриусси 11
Матиас Краневиттер 8
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий 37′
24 Василий Березуцкий 43′
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
7 Ахмед Муса
63 Федор Чалов
89 Константин Кучаев 79′
11 Виктор Винисиус Витинью
25 Кристиян Бистрович 90′ 5′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
5 Угловые 6
19 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Что на самом деле происходит в "Спартаке"
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
Россия проснулась! Воробьев расколдовал Евротур
«Были злыми сами на себя»: игроки «Спартак» — о матче в Перми
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости
Капитан сборной РФ вошел в символическую сборную этапа Евротура
Манчини назвал матч с ЦСКА одним из лучших для «Зенита» в сезоне
Определился победитель юниорского ЧМ по хоккею в России
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
За что вас могут не выпустить за границу
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
Названа страна с самым дешевым гражданством
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь