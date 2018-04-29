Жаркая засуха: «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
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ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ ШНУРА
«Город над вольной Невой», гимн «Зенита», известен любому, кто симпатизирует
К премьере фанатский вираж подготовил красочный перформанс и хором исполнил новый неофициальный гимн. Впрочем, болельщики ЦСКА подготовили достойный ответ — около четырех тысяч поклонников армейцев заняли фанатский сектор на стадионе, где и растянули баннер «Разразится гроза над Невой, мы с победой уедем домой» и полотно, изображающее бурю над Северной столицей и вокруг Петропавловской крепости.
РЕЗЕРВНОЕ ТАБЛО
Грозы в воскресенье в
МОЩЬ «ЗЕНИТА»
Два претендента на медали чемпионата с первых минут принялись жалить друг друга в острых выпадах, чтобы скорее убрать нули с резервного табло. На правах хозяев больше усилий к этому прилагал «Зенит» —
ПОТЕРЯ ИВАНОВИЧА
На противоположной стороне поля дела у петербуржцев шли не так хорошо. Уже на 15-й минуте, после забега с Мусой, захромал Иванович, и в игру срочно был брошен Жирков — он занял левый фланг обороны, а Кришито сместился в центр. ЦСКА атаковал реже, но зачастую опаснее — хорошо пристреливался Кучаев, точно бил в ближний угол Муса, наконец, потенциально голевой удар закручивал в дальний угол Чалов — хозяев спас Лодыгин. С закрытой крышей, да еще и при такой жаре на поле, температура в чаше стадиона стала стремительно повышаться — фанаты армейцев даже решили раздеться по торсу.
НЕВЕЗЕНИЕ ЗАБОЛОТНОГО
Во втором тайме команды и не подумали сбавлять оборотов. Едва не забил Кучаев? Тут же Акинфеев остановил мяч на ленточке после выстрела головой Кришито. Ригони дважды с левой опасно закрутил в дальний угол? Фернандесу не хватило самой малости, чтобы открыть счет. За 10 минут до конца Заболотный точно кивнул головой в дальний угол, но мяч невероятным образом разминулся со створом ворот, и невезение нападающего «Зенита» продолжилось — у бывшего игрока «Тосно» до сих пор ни одного гола в официальных играх за
Резервный экран сегодня так и остался без работы — несмотря на все старания ни одной из команд отличиться не удалось.
Егор БЫЧКОВ из
|Роберто Манчини
|Виктор Гончаренко
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)