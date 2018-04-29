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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жаркая засуха: «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото

В Санкт-Петербурге яркий и наполненный голевыми моментами матч между двумя претендентами на медали чемпионата и место в Лиге чемпионов закончился нулевой ничьей.

Источник: Спорт-Экспресс

ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ ШНУРА

«Город над вольной Невой», гимн «Зенита», известен любому, кто симпатизирует сине-бело-голубым — его слова неизменно звучат после стартового свистка на каждом домашнем матче петербуржцев. В течение игры фанатский вираж часто затягивает знаменитое «Оп, давай-давай» или песню группы «Ленинград» «Гол-гол» — ту самую, где победа и кураж достигаются благодаря забитому мячу. С 29 апреля у зенитовских болельщиков появилась новая объединяющая их композиция — перед матчем против ЦСКА на стадионе «Санкт-Петербург» была представлена еще одна песня Шнура и его группы, посвященная «Зениту».

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К премьере фанатский вираж подготовил красочный перформанс и хором исполнил новый неофициальный гимн. Впрочем, болельщики ЦСКА подготовили достойный ответ — около четырех тысяч поклонников армейцев заняли фанатский сектор на стадионе, где и растянули баннер «Разразится гроза над Невой, мы с победой уедем домой» и полотно, изображающее бурю над Северной столицей и вокруг Петропавловской крепости.

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РЕЗЕРВНОЕ ТАБЛО

Грозы в воскресенье в Санкт-Петербурге не наблюдалось, хотя после нескольких солнечных дней было довольно пасмурно. Так что бурей нельзя было объяснить то, что утром в день матча вышла из строя система трансляции на экраны стадиона «Санкт-Петербург». Как сообщила пресс-служба петербуржцев, восстановить ее работоспособность оперативно не удалось. Для соответствия регламентным требованиям силами технической группы сине-бело-голубых был собран и запущен резервный экран. На современной арене он выглядел довольно винтажно, но с задачей своей справлялся.

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МОЩЬ «ЗЕНИТА»

Два претендента на медали чемпионата с первых минут принялись жалить друг друга в острых выпадах, чтобы скорее убрать нули с резервного табло. На правах хозяев больше усилий к этому прилагал «Зенит» — сине-бело-голубые, погасив стартовую активность армейцев, мощными волнами раз за разом продавливали гостевую оборону и лишь неточность в завершающей стадии атак не позволяла мячу оказаться за спиной Акинфеева. В одном из моментов вратарь сборной России на мгновение опередил Дриусси, но уже через несколько мгновений Заболотный обыграл двоих соперников и шведой пробил в дальний угол — мимо. Затем Кузяев в касание пяткой продолжил передачу на того же Дриусси, но аргентинец далеко отпустил от себя мяч, а в следующей атаке не подстроился под прострел Ригони. На вираже не смолкал гром — у «Зенита» давно не было такой слаженной игры в нападении.

ПОТЕРЯ ИВАНОВИЧА

На противоположной стороне поля дела у петербуржцев шли не так хорошо. Уже на 15-й минуте, после забега с Мусой, захромал Иванович, и в игру срочно был брошен Жирков — он занял левый фланг обороны, а Кришито сместился в центр. ЦСКА атаковал реже, но зачастую опаснее — хорошо пристреливался Кучаев, точно бил в ближний угол Муса, наконец, потенциально голевой удар закручивал в дальний угол Чалов — хозяев спас Лодыгин. С закрытой крышей, да еще и при такой жаре на поле, температура в чаше стадиона стала стремительно повышаться — фанаты армейцев даже решили раздеться по торсу.

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НЕВЕЗЕНИЕ ЗАБОЛОТНОГО

Во втором тайме команды и не подумали сбавлять оборотов. Едва не забил Кучаев? Тут же Акинфеев остановил мяч на ленточке после выстрела головой Кришито. Ригони дважды с левой опасно закрутил в дальний угол? Фернандесу не хватило самой малости, чтобы открыть счет. За 10 минут до конца Заболотный точно кивнул головой в дальний угол, но мяч невероятным образом разминулся со створом ворот, и невезение нападающего «Зенита» продолжилось — у бывшего игрока «Тосно» до сих пор ни одного гола в официальных играх за сине-бело-голубых.

Резервный экран сегодня так и остался без работы — несмотря на все старания ни одной из команд отличиться не удалось. Санкт-Петербург обошелся без грозы и града голов — сегодня в городе на Неве была жаркая засуха. Борьба за место в Лиге чемпионов продолжается, а вот шансы на чемпионство «Зенит» уже потерял — «Локомотив» для него уже недосягаем. У ЦСКА же они пока еще остаются.

Егор БЫЧКОВ из Санкт-Петербурга.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
29.04.2018, 16:30 Зрители: 51328 основной раунд: 28-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Виктор Гончаренко
Составы
Юрий Лодыгин 1
Игорь Смольников 19
6′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
84′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Антон Заболотный 29
19′ Бранислав Иванович 60
Юрий Жирков 18
85′ Далер Кузяев 14
Дмитрий Полоз 7
87′ Себастьян Дриусси 11
Матиас Краневиттер 8
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий 37′
24 Василий Березуцкий 43′
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
7 Ахмед Муса
63 Федор Чалов
89 Константин Кучаев 79′
11 Виктор Винисиус Витинью
25 Кристиян Бистрович 90′ 5′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
5 Угловые 6
19 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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