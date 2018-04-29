Манчини назвал матч против ЦСКА одним из лучших для футболистов «Зенита» в сезоне

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Хилькевич и Цуканова-Котт хотят рожать в одной палате
США потребует от России открыть заблокированный маршрут самолетам
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ворскла0
Динамо К0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов1
Тосно0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина2
Наполи0
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес0
Атлетико1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц3
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед1
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория4
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья1
Милан2
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона1
СПАЛ3
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто3
Удинезе3
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар0
Спартак М2
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне4
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе1
Жирона1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную России
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов — Ригу
Константин Хабенский впервые рассказал о первой супруге
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа страна, где дешевле всего получить гражданство
За что вас могут не выпустить за границу
Фоторепортажи
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
20:00 (мск), источник: ТАСС

Манчини назвал матч против ЦСКА одним из лучших для футболистов «Зенита» в сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини назвал домашний матч 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против столичного ЦСКА одним из лучших для своих подопечных в сезоне. Такое мнение специалист высказал на пресс-конференции.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«С точки зрения качества игры это была одна из лучших встреч сезон. Матч, который должен был завершиться победой нашей команды, так не закончился. Я считаю, что у нас было моментов побольше, но ЦСКА одна из самых опытных команд, она умеет поджидать ошибки», — сказал Манчини.

«Шансы на Лигу чемпионов были бы большими, если бы мы выиграли, но сейчас ситуация непонятная. Нам нужно выложиться в оставшихся матчах, а дальше посмотрим», — добавил специалист.

«Зенит» занимает четвертое место, набрав 50 очков после 28 игр. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей. Вторым идет московский «Спартак» (53 очка после 28 матчей), третьим — ЦСКА (52 очка после 28 матчей). В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом» 5 мая.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
29.04.2018, 16:30 Зрители: 51328 основной раунд: 28-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Виктор Гончаренко
Составы
Юрий Лодыгин 1
Игорь Смольников 19
6′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
84′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Антон Заболотный 29
19′ Бранислав Иванович 60
Юрий Жирков 18
85′ Далер Кузяев 14
Дмитрий Полоз 7
87′ Себастьян Дриусси 11
Матиас Краневиттер 8
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий 37′
24 Василий Березуцкий 43′
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
7 Ахмед Муса
63 Федор Чалов
89 Константин Кучаев 79′
11 Виктор Винисиус Витинью
25 Кристиян Бистрович 90′ 5′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
5 Угловые 6
19 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и выбыл из гонки за золото
Россия проснулась! Воробьев расколдовал Евротур
«Были злыми сами на себя»: игроки «Спартак» — о матче в Перми
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости
Капитан сборной РФ вошел в символическую сборную этапа Евротура
«Реал» одержал домашнюю победу над «Леганесом»
Спорт-Экспресс
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Сергей Лазарев: «Сегодня людям нужна русскоязычная музыка» Певец о том, чем зарубежная аудитория кардинально отличается от нашей, почему новая музыка быстро надоедает и куда «ушел» успех «Грибов».
Дети
«Богатырь»: сын Ксении Собчак унаследовал фигуру Максима Виторгана Поклонники считают Платона очень крепким мальчиком.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь