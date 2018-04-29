Манчини назвал матч против ЦСКА одним из лучших для футболистов «Зенита» в сезоне

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
«С точки зрения качества игры это была одна из лучших встреч сезон. Матч, который должен был завершиться победой нашей команды, так не закончился. Я считаю, что у нас было моментов побольше, но ЦСКА одна из самых опытных команд, она умеет поджидать ошибки», — сказал Манчини.
«Шансы на Лигу чемпионов были бы большими, если бы мы выиграли, но сейчас ситуация непонятная. Нам нужно выложиться в оставшихся матчах, а дальше посмотрим», — добавил специалист.
«Зенит» занимает четвертое место, набрав 50 очков после 28 игр. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей. Вторым идет московский «Спартак» (53 очка после 28 матчей), третьим — ЦСКА (52 очка после 28 матчей). В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом» 5 мая.