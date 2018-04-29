Манчини назвал матч против ЦСКА одним из лучших для футболистов «Зенита» в сезоне

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«С точки зрения качества игры это была одна из лучших встреч сезон. Матч, который должен был завершиться победой нашей команды, так не закончился. Я считаю, что у нас было моментов побольше, но ЦСКА одна из самых опытных команд, она умеет поджидать ошибки», — сказал Манчини.

«Шансы на Лигу чемпионов были бы большими, если бы мы выиграли, но сейчас ситуация непонятная. Нам нужно выложиться в оставшихся матчах, а дальше посмотрим», — добавил специалист.