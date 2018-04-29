«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и лишился шансов на победу в чемпионате России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

На 19-й минуте встречи сербский защитник петербургского клуба Бранислав Иванович получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на поле вышел Юрий Жирков. Для защитника ЦСКА Василия Березуцкого эта игра стала 400-й в чемпионате России. Полузащитники московского клуба Понтус Вернблум и Алан Дзагоев не приняли участия в матче из-за травм.

Встреча между этими командами в РФПЛ третий раз подряд заканчивается вничью со счетом 0:0, последний раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» 15 марта 2014 года (1:0). Армейцы не проигрывают на протяжении пяти встреч во всех турнирах, петербуржцы — четырех.

ЦСКА в турнирной таблице занимает третье место, набрав 52 очка после 28 матчей. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей. Вторым идет московский «Спартак» (53 очка после 28 матчей), четвертым — «Зенит» (50 очков после 28 игр). За два тура до окончания петербуржцы потеряли шансы на победу в турнире.