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19:26 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с ЦСКА и лишился шансов на победу в чемпионате России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 0:0 сыграл вничью с московским ЦСКА в домашнем матче 28-го тура Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ). Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: ИТАР-ТАСС

На 19-й минуте встречи сербский защитник петербургского клуба Бранислав Иванович получил травму и был вынужден покинуть поле, вместо него на поле вышел Юрий Жирков. Для защитника ЦСКА Василия Березуцкого эта игра стала 400-й в чемпионате России. Полузащитники московского клуба Понтус Вернблум и Алан Дзагоев не приняли участия в матче из-за травм.

Встреча между этими командами в РФПЛ третий раз подряд заканчивается вничью со счетом 0:0, последний раз ЦСКА обыгрывал «Зенит» 15 марта 2014 года (1:0). Армейцы не проигрывают на протяжении пяти встреч во всех турнирах, петербуржцы — четырех.

ЦСКА в турнирной таблице занимает третье место, набрав 52 очка после 28 матчей. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», в активе которого 57 очков после 27 матчей. Вторым идет московский «Спартак» (53 очка после 28 матчей), четвертым — «Зенит» (50 очков после 28 игр). За два тура до окончания петербуржцы потеряли шансы на победу в турнире.

В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом» 5 мая, ЦСКА 6 мая примет тульский «Арсенал».

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
29.04.2018, 16:30 Зрители: 51328 основной раунд: 28-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Виктор Гончаренко
Составы
Юрий Лодыгин 1
Игорь Смольников 19
6′ Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
84′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Ерохин 21
Антон Заболотный 29
19′ Бранислав Иванович 60
Юрий Жирков 18
85′ Далер Кузяев 14
Дмитрий Полоз 7
87′ Себастьян Дриусси 11
Матиас Краневиттер 8
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий 37′
24 Василий Березуцкий 43′
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников 58′
17 Александр Головин
7 Ахмед Муса
63 Федор Чалов
89 Константин Кучаев 79′
11 Виктор Винисиус Витинью
25 Кристиян Бистрович 90′ 5′
66 Бибрас Натхо
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 3
5 Угловые 6
19 Фолы 17
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
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