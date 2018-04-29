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18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Были злыми сами на себя»: Селихов и Зобнин — о матче с «Амкаром»

Вратарь и полузащитник действующих чемпионов России после победы над пермяками ответили на вопрос про кризис в команде и поделились ожиданиями от оставшихся двух матчей в концовке сезона.

Александр СЕЛИХОВ: «БУДЕМ БОРОТЬСЯ И БИТЬСЯ ДО КОНЦА»

Источник: ФК "Спартак"

— Пермь для меня всегда была приятным выездом, — признался голкипер красно-белых, ранее игравший за «Амкар». — Это почти мой родной дом, здесь я начал свою карьеру, и болельщики всегда встречают меня с большим теплом. Играть здесь — одно удовольствие.

— А насколько тяжело в эмоциональном плане было выходить на поле после неудачной серии?

— Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против «Тосно», а потом подарили чемпионство «Локомотиву». Но сегодняшняя игра показала: будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

— Очень часто на этой неделе звучало слово «кризис». Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

— Когда «Спартак» проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков. Это «Спартак» — нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

— Сегодняшняя победа была достигнута с запасом, легко?

— Нет! Легких игр точно у нас уже не бывает. Можно сказать, вытянули на характере. Не сказать, что у нас все получалось, что показали комбинационную игру… На характере забили два мяча — и, самое главное, набрали три очка.

— Показалось, что вы не всегда уверенно сегодня действовали на выходах. Нервничали?

— Вам виднее (улыбается). Тренерскую лицензию можете получать. А на самом деле, не знаю, я везде в принципе добирался до мяча. В первом тайме мы не разобрались однажды с Максимовичем, он, наверное, не услышал мою подсказку. У меня задача была сегодня снимать все верховые мячи. Считаю, я справился. Может, где-то не совсем удачно сыграл, но главное, что я туда ходил на перехваты.

— Какие намерения на оставшиеся матчи? Взять 100 процентов очков?

— Да. Нужно потерпеть и выложиться в этих играх на максимуме, чтобы порадовать болельщиков и с хорошим настроением уйти в отпуск.

— Какой результат ходите увидеть по итогам матча ЦСКА и «Зенита»?

— Хотелось бы ничью.

Роман ЗОБНИН: ЕСЛИ «ЛОКОМОТИВ» ПРОИГРАЕТ,
МОЖЕТ, И О ЧЕМПИОНСТВЕ ПОДУМАЕМ

Источник: РИА

— Сегодня «Спартак» победил, прервав серию из трех неудач подряд. На душе отлегло? — вопрос полузащитнику красно-белых.

— Можно и так сказать. Самое главное сейчас — это три очка. У нас имелось напряжение в команде, все прекрасно понимали, что нужно добиваться победы, чтобы продолжать бороться за второе место. Мы сегодня действовали больше от обороны, с оглядкой на свои ворота, не лезли вперед всеми силами. В первом тайме вообще вышли с пятью защитниками и тремя центральными хавбеками. Главной задачей сегодня было — не пропустить.

— Вы сегодня снова сменили несколько позиций, во втором тайме стали играть на правом фланге атаки. Как вам роль универсального футболиста?

— Да я уже привык на самом деле. Особой разницы нет, где играть. И в центре комфортно, и справа никаких сложностей не испытывал.

— Можно ли сказать, что после травмы колена вы уже набрали оптимальные кондиции?

— Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то пока еще не набрал. Это мое мнение.

— Кризис «Спартака» преодолен?

— Мне кажется, говорить об этом следует после «Ростова». Или даже после «Динамо».

— Сейчас верхняя планка «Спартака» — второе место? Или еще о чемпионстве думаете?

— «Локомотив» играет в понедельник. Посмотрим. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.

— Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?

— Да. Эмоциональная разрядка точно произошла после набранных очков.

— Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука…

— Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.

— Как происходит в команде процесс смены расстановки?

— Нормально. Мы к этому привыкли уже. В прошлом сезоне играли то с тремя центральными защитниками, то с двумя. Так что адаптация происходит быстро, никто не обращает на это внимания. ​.

Михаил ГОНЧАРОВ из Перми.

Амкар 0:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
29.04.2018, 14:00 Зрители: 7890 основной раунд: 28-й тур Звезда
Главные тренеры
Вадим Евсеев Массимо Каррера
Голы
16 Сальваторе Боккетти (Фернанду) 8′
30 Софьян Ханни 81′
Составы
Артур Нигматуллин 1
Александр Милькович 2
Брайн Оладапо Идову 19
Петар Занев (к) 3
43′ Михаил Сиваков 18
Дмитрий Белоруков 41
Михаил Гащенков 17
30′ Павел Комолов 20
72′ Александр Рязанцев 91
Браун Фелисио Форбс 26
64′ Дарко Бодул 9
Аарон Самуэль Оланаре 80
41′ 64′ Саид Эззатоллахи 66
Михаил Костюков 27
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
16 Сальваторе Боккетти 30′
29 Илья Кутепов
47 Роман Зобнин
10 Квинси Промес (к)
11 Фернанду
40 Артем Тимофеев 28′
33 Никола Максимович 46′
50 Марио Пашалич
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 41′
30 Софьян Ханни
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 8
0 Удары в створ 4
4 Угловые 5
7 Фолы 14
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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