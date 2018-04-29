«Были злыми сами на себя»: Селихов и Зобнин — о матче с «Амкаром»

Александр СЕЛИХОВ: «БУДЕМ БОРОТЬСЯ И БИТЬСЯ ДО КОНЦА»

Источник: ФК "Спартак"

— Пермь для меня всегда была приятным выездом, — признался голкипер красно-белых, ранее игравший за «Амкар». — Это почти мой родной дом, здесь я начал свою карьеру, и болельщики всегда встречают меня с большим теплом. Играть здесь — одно удовольствие.

— А насколько тяжело в эмоциональном плане было выходить на поле после неудачной серии?

— Хороший вопрос. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против «Тосно», а потом подарили чемпионство «Локомотиву». Но сегодняшняя игра показала: будем бороться и биться до конца. Все в наших руках.

— Очень часто на этой неделе звучало слово «кризис». Можно ли сказать, что теперь кризис позади?

— Когда «Спартак» проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков. Это «Спартак» — нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

— Сегодняшняя победа была достигнута с запасом, легко?

— Нет! Легких игр точно у нас уже не бывает. Можно сказать, вытянули на характере. Не сказать, что у нас все получалось, что показали комбинационную игру… На характере забили два мяча — и, самое главное, набрали три очка.

— Показалось, что вы не всегда уверенно сегодня действовали на выходах. Нервничали?

— Вам виднее (улыбается). Тренерскую лицензию можете получать. А на самом деле, не знаю, я везде в принципе добирался до мяча. В первом тайме мы не разобрались однажды с Максимовичем, он, наверное, не услышал мою подсказку. У меня задача была сегодня снимать все верховые мячи. Считаю, я справился. Может, где-то не совсем удачно сыграл, но главное, что я туда ходил на перехваты.

— Какие намерения на оставшиеся матчи? Взять 100 процентов очков?

— Да. Нужно потерпеть и выложиться в этих играх на максимуме, чтобы порадовать болельщиков и с хорошим настроением уйти в отпуск.

— Какой результат ходите увидеть по итогам матча ЦСКА и «Зенита»?

— Хотелось бы ничью.

Роман ЗОБНИН: ЕСЛИ «ЛОКОМОТИВ» ПРОИГРАЕТ,

МОЖЕТ, И О ЧЕМПИОНСТВЕ ПОДУМАЕМ

Источник: РИА

— Сегодня «Спартак» победил, прервав серию из трех неудач подряд. На душе отлегло? — вопрос полузащитнику красно-белых.

— Можно и так сказать. Самое главное сейчас — это три очка. У нас имелось напряжение в команде, все прекрасно понимали, что нужно добиваться победы, чтобы продолжать бороться за второе место. Мы сегодня действовали больше от обороны, с оглядкой на свои ворота, не лезли вперед всеми силами. В первом тайме вообще вышли с пятью защитниками и тремя центральными хавбеками. Главной задачей сегодня было — не пропустить.

— Вы сегодня снова сменили несколько позиций, во втором тайме стали играть на правом фланге атаки. Как вам роль универсального футболиста?

— Да я уже привык на самом деле. Особой разницы нет, где играть. И в центре комфортно, и справа никаких сложностей не испытывал.

— Можно ли сказать, что после травмы колена вы уже набрали оптимальные кондиции?

— Если сравнивать с концовкой прошлого сезона, то пока еще не набрал. Это мое мнение.

— Кризис «Спартака» преодолен?

— Мне кажется, говорить об этом следует после «Ростова». Или даже после «Динамо».

— Сейчас верхняя планка «Спартака» — второе место? Или еще о чемпионстве думаете?

— «Локомотив» играет в понедельник. Посмотрим. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе.

— Можно ли сказать, что эмоциональное напряжение, возникшее из-за поражений, сейчас спало, и в раздевалке настроение как во время удачной серии?

— Да. Эмоциональная разрядка точно произошла после набранных очков.

— Как сейчас ведет себя Каррера? Перед матчем он немного раздраженно среагировал на вопрос о причинах отсутствия Пилипчука…

— Если честно, даже не видел его толком в раздевалке еще. Я сразу пошел в душ. Но он успел всех поздравить, подошел ко всем с улыбкой и хорошим настроением.

— Как происходит в команде процесс смены расстановки?

— Нормально. Мы к этому привыкли уже. В прошлом сезоне играли то с тремя центральными защитниками, то с двумя. Так что адаптация происходит быстро, никто не обращает на это внимания. ​.