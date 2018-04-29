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18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Тосно»: составы команд

Стали известны составы «Ростова» и «Тосно» на матч 28-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Калачев, Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Шомуродов.

Запасные — Песьяков, Макеев, Плиев, Бобен, Сапета, Юсупов, Байрамян, Зуев, Майер, Сигурдарсон.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Миюшкович, Дугалич, Галиулин, Макаров, Палиенко, Жигулев, Нуну Роша, Полетанович, Труич.

Запасные — Опарин, Сухарев, Кутин, Маргасов, Скворцов, Карницкий, Рикардинью.

Матч «Ростов» — «Тосно» начнется в 19.00 по московскому времени.

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